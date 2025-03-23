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Заарештований мер Стамбула закликав до протестів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Заарештований мер Стамбула закликав до протестів
Імамоглу закликав до активної боротьби за права та демократію в країні
фото з відкритих джерел

Імамоглу звернувся до громадян із посланням

Мер Стамбула Екрем Імамоглу закликав громадян вийти на протести після свого арешту. Він підкреслив, що це боротьба за майбутнє Туреччини та захист прав нації. Про це він написав у соцмережі X (Twitter), повідомляє «Главком».

Екрем Імамоглу, звернувся до громадян із посланням, закликаючи їх до активної боротьби за права та демократію в країні.

«Дорогі громадяни! Сьогодні Туреччина прокинулася від великої зради. Цей судовий процес не є судовим процесом, це позасудова страта. Я закликаю наш народ боротися за свої права з почуттям повної відповідальності. Ця боротьба є питанням майбутнього нашої нації і наших дітей.

Обов’язково проголосуйте сьогодні за майбутнє Туреччини. Тоді зберіться на площах демократії в Сарачане, Стамбулі та інших провінціях і підніміть свій голос. Цей день для того, щоб взяти на себе відповідальність перед тими, хто краде волю народу, і приєднатися до боротьби за права. Діємо разом», – написав він.

Нагадаємо, турецька прокуратура попросила суд ув’язнити мера Стамбула Екрема Імамоглу. Його звинувачують в тероризмі та корупції.

Тим часом, мер Стамбула Імамоглу постав перед турецьким судом вперше з часу його затримання.

Також у Туреччині продовжується «каструльний бунт». Попри заборону, люди все ж вийшли на вулиці через затримання Імамоглу, але ті, хто залишився вдома теж по-своєму протестують.

Вони голосно стукають в посуд, відкривши вікна, та вмикають й вимикають світло в квартирах, підтримуючи вуличний протест. 

Нагадаємо, демонстрації проти затримання мера Стамбула Імамоглу відбуваються у Анкарі, Стамбулі та Ізмірі.

За повідомленням місцевих ЗМІ, затримання Імамоглу відбулося після обшуку в його домі, пов’язаного з розслідуванням корупції. Помічник мера анонімно повідомив, що Імамоглу перебуває у відділку поліції.

Крім того, як повідомляє «Главком», влада частково обмежила громадянам доступ до соцмереж. Наразі у країні не працюють Insagram, YouTube і соцмережа X.

Також турецька ліра впала до рекордного мінімуму на тлі затримання мера Стамбула Екрема Імамоглу та масових протестів у країні. 

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Теги: Стамбул соцмережі За майбутнє турецька ліра прокуратура Туреччина

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