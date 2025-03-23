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У Туреччині суд ухвалив рішення про арешт мера Стамбула

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Туреччині суд ухвалив рішення про арешт мера Стамбула
Мер Стамбула Екрем Імамоглу арештований
фото: Reuters

Іммаглоу дав свідчення зранку, його допит тривав близько двох годин

Мера Стамбула Екрема Іммаглоу заарештували за обвинуваченнями у корупції та пособництві терористичній групі. Таке рішення ухвалив суд, повідомляє «Главком» з посиланням на NTV Habber.

Засідання відбулося сьогожні, 23 березня. Іммаглоу дав свідчення зранку, його допит тривав близько двох годин. У справі фігурують 89 підозрюваних.

До того ж прокуратура звернулась до суду з проханням заарештувати їх. Суд ухвалив рішення тримати мера під вартою до завершення досудового розслідування.

Нагадаємо, демонстрації проти затримання мера Стамбула Імамоглу відбуваються у Анкарі, Стамбулі та Ізмірі. Як відомо, Імамоглу звинувачують в корупції та допомозі терористичній групі в тому, що головна опозиційна партія в середу назвала «переворотом проти нашого наступного президента».

За повідомленням місцевих ЗМІ, затримання Імамоглу відбулося після обшуку в його домі, пов’язаного з розслідуванням корупції. Помічник мера анонімно повідомив, що Імамоглу перебуває у відділку поліції.

Крім того, як повідомляє «Главком», влада частково обмежила громадянам доступ до соцмереж. Наразі у країні не працюють Insagram, YouTube і соцмережа X.

Зокрема, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на фоні масових протестів в країні виступив з публічною заявою.

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Теги: корупція арешт Туреччина

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