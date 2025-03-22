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Туреччину охопили масштабні протести. Маск допомагає владі приборкати опозицію

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Туреччину охопили масштабні протести. Маск допомагає владі приборкати опозицію
Люди вигукують гасла під час маршу протесту проти арешту мера Стамбула Екрема Імамоглу
фото з відкритих джерел

Маск заблокував аккаунти користувачів Х в Туреччині, які повідомляли про протести

Власник соцмережі Х (Тwitter) Ілон Маск заблокував аккаунти деяких користувачів в Туреччині. Обмеження стосуються тих, хто поширював інформацію про протести. Про це пише «Главком» із посиланням на Рolitico.

«Призупинення відбулося після масових демонстрацій, спровокованих арештом на початку цього тижня головного політичного суперника президента Туреччини Таїпа Ердогана, мера Стамбула Екрема Імамоглу», – пише видання.

Як зазначають журналісти, велика частина опозиційної діяльності була зосереджена навколо університетів, і чимало з тих, хто був пов’язаний із демонстраціями, зараз визнають, що їхні облікові записи X призупинено.

«Більшість призупинених облікових записів були акаунтами активістів, пов’язаних з університетом, які в основному ділилися інформацією про протести, місцями, куди студенти ходять», – сказав виданню координатор і аналітик Близькосхідної програми Центру Вільсона Юсуф Кан.

За його словами, багато з цих облікових записів мали кілька десятків тисяч прихильників.

Додамо, що міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая заявив, що влада виявила 326 акаунтів у соціальних мережах, які нібито розпалювали ненависть, 72 з яких були за кордоном.

«Скоординовані дії між органами кібербезпеки та служби безпеки призвели до арешту 54 підозрюваних, пов’язаних із акаунтами в соціальних мережах», – зазначив він.

Призупинення облікового запису, ймовірно, є законним в Туреччині, оскільки місцеве законодавство дозволяє такі дії, якщо їх вимагає уряд. Закон про соціальні медіа 2022 року дає турецькому уряду широкі та розпливчасті повноваження щодо цього.

Нагадаємо, демонстрації проти затримання мера Стамбула Імамоглу відбуваються у Анкарі, Стамбулі та Ізмірі.

Як відомо, Імамоглу звинувачують в корупції та допомозі терористичній групі в тому, що головна опозиційна партія в середу назвала «переворотом проти нашого наступного президента».

За повідомленням місцевих ЗМІ, затримання Імамоглу відбулося після обшуку в його домі, пов’язаного з розслідуванням корупції. Помічник мера анонімно повідомив, що Імамоглу перебуває у відділку поліції.

Крім того, як повідомляє «Главком», влада частково обмежила громадянам доступ до соцмереж. Наразі у країні не працюють Insagram, YouTube і соцмережа X.

Також турецька ліра впала до рекордного мінімуму на тлі затримання мера Стамбула Екрема Імамоглу та масових протестів у країні. 

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Теги: міністр студенти закон турецька ліра Ілон Маск влада соцмережі обмеження Туреччина

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