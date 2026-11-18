Новий уряд Латвії на чолі з Андрісом Кулбергсом сформували партії «Об'єднаний список» і «Національний альянс»

Сейм Латвії 17 листопада затвердив коаліційний уряд на чолі з Андрісом Кулбергсом. Його сформували партія «Об'єднаний список», яка перемогла на парламентських виборах, та «Національний альянс». Новий прем'єр-міністр заявив про намір зосередитися на економічному зростанні, скороченні бюрократії та розвитку оборонних технологій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на LSM.

За затвердження уряду проголосували 57 депутатів латвійського парламенту, проти виступили 34. До складу кабінету увійшли представники політичних партій та незалежні фахівці. Зокрема, п'ять міністерств очолили позапартійні політики, а кілька посадовців зберегли свої посади з попереднього уряду.

Представляючи пріоритети кабінету, Кулбергс наголосив на необхідності скорочення бюрократії та неефективних державних витрат. Водночас він зазначив, що уряд має не лише оптимізувати роботу державного апарату, а й забезпечувати реальне економічне зростання.

Окрему увагу прем'єр приділив оборонному сектору. Міністерство оборони й надалі очолюватиме Райвіс Мелніс. Серед його основних завдань залишаються розвиток військової промисловості та виробництво оборонних технологій.

Кулбергс також наголосив на важливості залучення до уряду фахівців із практичним досвідом. За його словами, поєднання професійної експертизи та політичного керівництва особливо необхідне в міністерствах, робота яких потребує глибокого розуміння відповідних галузей.

Нагадаємо, на парламентських виборах до 15-го Сейму Латвії, які відбулися в жовтні 2026 року, перемогу здобув «Об'єднаний список». Політична сила отримала 35,3% голосів виборців.

За результатами коаліційних переговорів «Об'єднаний список» домовився про формування уряду з «Національним альянсом». 17 листопада новий склад кабінету отримав вотум довіри парламенту.