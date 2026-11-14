Екссоратник Януковича розповів, чому той насправді знепритомнів від яйця

Степан Гавриш наголосив, що падіння Януковича не було постановкою чи заздалегідь підготовленим трюком, а сталося через шокову реакцію

Холодний білок, який потрапив на груди, Янукович міг сприйняти як кров

Екснардеп та колишній перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Степан Гавриш виклав несподівану версію падіння Віктора Януковича після влучання звичайного яйця. Інцидент трапився у Івано-Франківську 2004 року. Студент поцілив яйцем у тодішнього кандидата в президенти, і той знепритомнів та повалився на асфальт. Своє бачення подій Гавриш, який був одним із головних публічних спікерів виборчої команди Януковича, розповів у інтерв’ю на каналі «Думай», інформує «Главком».

Після інциденту Віктора Януковича доправили до клініки «Феофанія». Гавриш прийшов до нього одним із перших. Той лежав блідий, а медики та охорона були схвильовані. На запитання про самопочуття кандидата відповіли, що він перебуває у важкому стані й до нього не варто підходити.

Не маючи достовірної інформації про причину втрати свідомості, Гавриш вийшов до журналістів і розповів, що в Януковича могли вистрілити з рогатки шарикопідшипником, який влучив у ділянку серця. Він також висловив припущення, що підшипник міг закотитися в каналізаційну решітку.

Згодом, за словами Степана Гавриша, з’ясувалося, що в Януковича кинули звичайне яйце. Він пояснив втрату свідомості сильним переляком: холодний білок, який потрапив на груди, Янукович міг сприйняти як кров і подумати, що його поранили.

«Він подумав, що йому пробили серце і він, власне, втратив свідомість. Це був напад страху», – розповів екснардеп.

Він наголосив, що падіння Януковича не було постановкою чи заздалегідь підготовленим трюком, а сталося насправді через шокову реакцію.

Раніше колишня народна депутатка Інна Богословська розповіла про події осені 2013 року, які передували відмові Партії регіонів від підписання Угоди про асоціацію з ЄС у Вільнюсі.

Нагадаємо, журналісти стверджують, що Янукович, імовірно, користується документами на ім'я Олега Миколайовича Леонова. Крім цього, вони вирішили відстежити його найближче оточення. Для цього використали дані про колишніх співробітників Управління державної охорони, які разом із президентом-втікачем залишили Україну у 2014 році.