Головна Країна Суспільство
search button user button menu button
1725-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Екссоратник Януковича розповів, чому той насправді знепритомнів від яйця

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Екссоратник Януковича розповів, чому той насправді знепритомнів від яйця
Степан Гавриш наголосив, що падіння Януковича не було постановкою чи заздалегідь підготовленим трюком, а сталося через шокову реакцію
фото: скріншот із відео

Холодний білок, який потрапив на груди, Янукович міг сприйняти як кров

Екснардеп та колишній перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Степан Гавриш виклав несподівану версію падіння Віктора Януковича після влучання звичайного яйця. Інцидент трапився у Івано-Франківську 2004 року. Студент поцілив яйцем у тодішнього кандидата в президенти, і той знепритомнів та повалився на асфальт. Своє бачення подій Гавриш, який був одним із головних публічних спікерів виборчої команди Януковича, розповів у інтерв’ю на каналі «Думай», інформує «Главком»

Після інциденту Віктора Януковича доправили до клініки «Феофанія». Гавриш прийшов до нього одним із перших. Той лежав блідий, а медики та охорона були схвильовані. На запитання про самопочуття кандидата відповіли, що він перебуває у важкому стані й до нього не варто підходити.

Не маючи достовірної інформації про причину втрати свідомості, Гавриш вийшов до журналістів і розповів, що в Януковича могли вистрілити з рогатки шарикопідшипником, який влучив у ділянку серця. Він також висловив припущення, що підшипник міг закотитися в каналізаційну решітку.

Згодом, за словами Степана Гавриша, з’ясувалося, що в Януковича кинули звичайне яйце. Він пояснив втрату свідомості сильним переляком: холодний білок, який потрапив на груди, Янукович міг сприйняти як кров і подумати, що його поранили.

«Він подумав, що йому пробили серце і він, власне, втратив свідомість. Це був напад страху», – розповів екснардеп.

Він наголосив, що падіння Януковича не було постановкою чи заздалегідь підготовленим трюком, а сталося насправді через шокову реакцію.

Раніше колишня народна депутатка Інна Богословська розповіла про події осені 2013 року, які передували відмові Партії регіонів від підписання Угоди про асоціацію з ЄС у Вільнюсі.

Нагадаємо, журналісти стверджують, що Янукович, імовірно, користується документами на ім'я Олега Миколайовича Леонова. Крім цього, вони вирішили відстежити його найближче оточення. Для цього використали дані про колишніх співробітників Управління державної охорони, які разом із президентом-втікачем залишили Україну у 2014 році.

Читайте також:

Теги: Віктор Янукович вибори Івано-Франківськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Путін. Російські соціологи зафіксували найбільше з літа тижневе падіння довіри до нього
Рейтинг довіри до Путіна зазнав найбільшого падіння з літа
Вчора, 15:57
Александр Вучич та Віктор Орбан зустрілися в будинку батька колишнього президента Сербії неподалік Белграда
«Ми повернемося»: Вучич і Орбан зустрілися після виборчих поразок
2 листопада, 14:11
Проміжні вибори визначать, яка партія контролюватиме Конгрес США протягом наступних двох років
Проміжні вибори у США: що потрібно знати про голосування, яке визначить майбутнє Трампа
2 листопада, 11:13
Іліяну Йотову підтримує партія прем’єр-міністра Румена Радева «Прогресивна Болгарія», яка виступає за налагодження відносин із Росією
На президентських виборах у Болгарії лідирує кандидатка, яка проти військової допомоги Україні
1 листопада, 22:20
Нетаньягу здобув найбільше місць на виборах в Ізраїлі
Вибори в Ізраїлі: блок Нетаньягу випереджає опозицію, але не долає бар'єр у 61 мандат
30 жовтня, 01:32
Нетаньягу не зміг здобути більшість у Кнесеті
Нетаньягу втратив парламентську більшість. Опозиція отримала шанс на владу
28 жовтня, 17:31
Екзитполи не давали однозначної відповіді, хто зможе сформувати новий кабінет
Нетаньягу розкритикував екзитполи та закликав сформувати правий уряд
28 жовтня, 05:30
Результати екзитполів не дають жодному з основних політичних таборів достатньої кількості голосів для самостійного формування уряду
Опозиція випереджає Нетаньягу на виборах в Ізраїлі – екзитпол
27 жовтня, 23:30
Погані новини для Путіна і Трампа
Погані новини для Путіна і Трампа
27 жовтня, 07:42

Суспільство

На Донеччині понад 1200 дітей у зоні примусової евакуації: що буде з родинами, які відмовляються виїжджати
На Донеччині понад 1200 дітей у зоні примусової евакуації: що буде з родинами, які відмовляються виїжджати
Хасид, якого мобілізували в Україні, дав інтерв’ю. Історія отримала несподіваний поворот
Хасид, якого мобілізували в Україні, дав інтерв’ю. Історія отримала несподіваний поворот
Екссоратник Януковича розповів, чому той насправді знепритомнів від яйця
Екссоратник Януковича розповів, чому той насправді знепритомнів від яйця
Яка територія Донецької області перебуває під контролем України. Голова ОВА назвав відсоток
Яка територія Донецької області перебуває під контролем України. Голова ОВА назвав відсоток
Ворог змінив тактику. Експерт пояснив, навіщо військовим спрощений доступ до дахів будинків
Ворог змінив тактику. Експерт пояснив, навіщо військовим спрощений доступ до дахів будинків
Зеленський пояснив, чому досі не призначив нового генпрокурора
Зеленський пояснив, чому досі не призначив нового генпрокурора

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 листопада 2026
149K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
141K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
132K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
82K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

Дитсадки в Україні чекають зміни: що пропонує МОН
Сьогодні, 12:26
У Києві третя від початку доби повітряна тривога тривала майже годину
Сьогодні, 12:08
На Вінниччині вчителі можуть залишитися без зарплати: що відомо
Сьогодні, 11:16
Суд остаточно відмовив УПЦ МП у доступі до храмів Лаври
Сьогодні, 08:08
Нацбанк запропонував вилучити ще одну монету з обігу: що відомо
Сьогодні, 08:00
Рух через ДніпроГЕС повністю зупинили: маршрути об'їзду
Сьогодні, 07:41

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua