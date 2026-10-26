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Ле Пен розпочала президентську кампанію у Франції

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Ле Пен розпочала президентську кампанію у Франції
Ле Пен отримала 33,5% підтримки
фото: Reuters

Французька політикиня випередила найближчого конкурента майже вдвічі та вже визначилася з кандидатом на посаду прем'єра

Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен розпочала президентську кампанію у Франції. За результатами соціологічних опитувань, політикиня може отримати до 33,5% голосів виборців, значно випередивши своїх конкурентів. Водночас її участь у виборах відбувається на тлі судового розгляду справи про привласнення коштів Європарламенту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За даними опитувань, найближчим конкурентом Ле Пен є лідер ультралівих Жан-Люк Меланшон, рейтинг якого становить 17%. Таким чином, показник підтримки Ле Пен майже вдвічі перевищує результат її головного суперника.

Під час передвиборчої кампанії Ле Пен зосередила увагу на питаннях міграційної політики, економіки та державних фінансів. Зокрема, вона пообіцяла посилити контроль на державних кордонах Франції та депортувати іноземців, засуджених за вчинення злочинів.

В економічній сфері політикиня виступила за зниження податків для бізнесу та скорочення державних витрат. Ці заходи вона включила до своєї передвиборчої програми.

Крім того, Ле Пен уже визначилася з кандидатурою майбутнього прем'єр-міністра. У разі перемоги на президентських виборах вона планує призначити на цю посаду Жордана Барделлу.

Окрему увагу привертає позиція французької політикині щодо України. Раніше Ле Пен заявляла про намір припинити фінансову допомогу Києву через шість місяців після вступу на посаду президента Франції.

Також вона виступала проти вступу України до Європейського Союзу.  Водночас президентська кампанія Ле Пен розпочалася на тлі судового розгляду справи про привласнення коштів Європейського парламенту. Політикиня оскаржує винесений у цій справі вирок.

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Теги: вибори Франція Марін Ле Пен

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