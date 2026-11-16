Головна Країна Політика
search button user button menu button
1727-й день війни
Кримський міст
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви

Ексчлен ЦВК пояснив, чим небезпечні вибори під час війни

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Ексчлен ЦВК пояснив, чим небезпечні вибори під час війни
Експерт наголосив, що навіть за умов тривалої війни критично важливою є не формальна легальність процедури, а довіра до результатів
фото: IWPR

Андрій Магера: «Я дуже хотів би, щоб вибори відбулися»

Проведення виборів в Україні під час воєнного стану з порушенням базових виборчих стандартів може призвести до невизнання їх результатів міжнародною спільнотою та суттєвого падіння підтримки держави на рівні ООН. Таку думку висловив колишній заступник голови Центральної виборчої комісії, експерт Центру політико-правових реформ Андрій Магера, повідомляє громадська ініціатива «Голка», інформує «Главком».

За словами Андрія Магери, вибори – це не лише день голосування, а повноцінна конкурентна кампанія, що триває 90 днів для президентських перегонів і 60 – для парламентських. Упродовж цього періоду виборці повинні мати можливість вільно формувати та висловлювати свою позицію без тиску, підкупу чи загрози життю. 

«Я дуже хотів би, щоб вибори відбулися. Влада, яка пересиджує свій строк, – як вода, що застоялася: починає гнити. Але вибори без дотримання принципів виборчого права – це Білорусь, Росія чи Північна Корея, а не вибори. Чи може український виборець вільно зробити свій вибір, коли над головою летить?», – каже Магера.

Ключові ризики, на які вказав Андрій Магера:

  • Питання легітимності та міжнародної підтримки. Експерт наголосив, що навіть за умов тривалої війни критично важливою є не формальна легальність процедури, а довіра до результатів. На його думку, у разі проведення неконкурентних виборів підтримка територіальної цілісності України на Генеральній асамблеї ООН може скоротитися зі 140 країн до 40.
  • Можливість втручання силових структур. Магера припустив, що під приводом протидії російському впливу популярного кандидата можуть усунути з перегонів, наприклад указом президента про втрату громадянства на підставі «оперативних даних про російський паспорт, без рішення суду.
  • Криза кворуму в Конституційному Суді. Магера також застерігає, що невдовзі може не залишитися органу, який дав би юридичну відповідь на питання про вибори й повноваження влади. Зараз у Конституційному суді 13 суддів із 18, а на початку 2027 року їх залишиться 11. Цього замало, щоб суд був повноважним. Кандидати, які пройшли конкурс за участі міжнародних експертів, досі не призначені: Рада не може набрати за них голосів, а президент не підписує укази щодо своєї квоти.

Водночас експерт переконаний, що зробити владу підзвітнішою можна і без змін до Конституції. Наприклад, дев'ять з 10 указів президента не посилаються на жодну норму Конституції. Склад РНБО за Конституцією формує президент, і змінити це під час воєнного стану неможливо. Але в законі про РНБО можна визначити критерії, за якими він це робить. Магера пропонує, щоб щонайменше половину членів РНБО становили посадовці, до призначення яких має стосунок парламент. Це ті, кого Рада призначає на посаду, наприклад прем’єр-міністр, члени Кабміну, голова СБУ чи голова Нацбанку. Або ті, на чиє призначення вона дає згоду, як-от генпрокурор. Так щонайменше половина складу РНБО залежатиме від парламенту.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія пропонує розглянути незвичний формат організації голосування на повоєнних виборах – спеціальні автобуси, які виконуватимуть функцію мобільних виборчих дільниць. Механізм передбачає, що виборець заходитиме до автобуса через передні двері, отримуватиме бюлетень, заповнюватиме його у спеціальній кабінці, а виходитиме через задні двері.

Читайте також:

Теги: Україна війна вибори ЦВК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Степана Гавриша, передавати тактичну зброю Україну ніхто не зобов’язував
Хто віддав Росії тактичну ядерну зброю: колишній перший заступник секретаря РНБО назвав прізвище
14 листопада, 20:15
Лавров зазначив, що учасники зустрічі мають узгодити принципи, які будуть покладені в основу врегулювання війни
Лавров озвучив, чого Кремль очікує від США на переговорах в Абу-Дабі
10 листопада, 10:02
Прикордонні області біля РФ та Білорусі є територіями підвищеного ризику
Як повертатимуть українців у прикордонні райони з РФ. Міністр Безгін розкрив плани уряду
9 листопада, 12:06
Посмертно Юрія Мохнєва нагородили орденом «За мужність» III ступеня
Був поліцейським, а після мобілізації став гранатометником. Згадаймо Юрія Мохнєва
7 листопада, 09:00
Сутички у Петропавлівській Борщагівці, 2 листопада 2026 року
Замкнена екосистема кримінального бізнесу: що показала Борщагівка
6 листопада, 12:21
Росія погодилася припинити вербувати киргистанців на війну проти України
Киргизстан зажадав від Росії повернути громадянина, якого обманом відправили до армії
6 листопада, 11:47
За словами президента, більшість звільнених – воїни, які захищали Україну в Маріуполі
Україна повернула з російського полону 270 захисників, серед них є азовці
23 жовтня, 14:53
Крейденко: Сучасні технології дозволяють встановлювати модульні металеві мости за лічені дні або тижні
Резервні переправи через Дніпро в Києві: нардеп пояснив, скільки триватиме будівництво
22 жовтня, 19:48
Попри усі негаразди, Україна вистоїть, а Москва ляже, запевнив Бровді
Мадяр емоційно висловився про поведінку союзників України
18 жовтня, 15:54

Політика

Ексчлен ЦВК пояснив, чим небезпечні вибори під час війни
Ексчлен ЦВК пояснив, чим небезпечні вибори під час війни
Сили оборони вдарили по нафтобазі в Росії та штабах окупантів
Сили оборони вдарили по нафтобазі в Росії та штабах окупантів
Лубінець заявив про ризик сутичок між цивільними та військовими через дії ТЦК
Лубінець заявив про ризик сутичок між цивільними та військовими через дії ТЦК
Росія погодилася обговорити обмін понад тисячі українців – Лубінець
Росія погодилася обговорити обмін понад тисячі українців – Лубінець
Російська влада зупинила рух Кримським мостом після атаки дронів
Російська влада зупинила рух Кримським мостом після атаки дронів
Сибіга відповів на російські ідеї щодо нового порядку безпеки в Європі
Сибіга відповів на російські ідеї щодо нового порядку безпеки в Європі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 листопада 2026
150K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
143K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
133K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
82K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

У Києві оголошену повітряну тривогу
Сьогодні, 14:57
День працівників радіо, телебачення та зв'язку: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівка
Сьогодні, 07:25
В Україні до 11°, на заході дощитиме: погода на 16 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Повітряна тривога у Києві тривала вісім хвилин
Вчора, 23:59
Яке релігійне свято відзначається 16 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua