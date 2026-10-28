Трамп хоче виборів. Зеленський відповів

Президент України оцінив можливості проведення виборів під час війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що проведення виборів під час війни неможливе через безпекові ризики та законодавчі обмеження. Про це він сказав на закритій зустрічі із журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Люди, які піднімають цю тему про вибори, певно мають якісь свої цілі, але точно не думають про Україну, безпеку, державу. Як можна провести вибори під час війни? Це точно розділить і зламає нашу державу. Я так думаю. Багато людей, на мій погляд, розділяють таку думку. Закон і Конституція точно відповідають на це питання, тому що там все відповідно написано. Але якщо мало відповіді закону України і Конституції України, політичної відповіді, суспільної відповіді про те, що не може бути виборів під час війни, то треба знаходити ще якісь відповіді», – сказав Зеленський.

Президент пояснив, що для забезпечення безпеки виборчого процесу необхідно щонайменше шість місяців підготовки. Водночас він наголосив, що наразі неможливо визначити точні терміни проведення виборів під час війни або одразу після її завершення, оскільки це залежатиме від обставин закінчення бойових дій і наданих Україні гарантій безпеки.

«Виклики як були, так і залишаються. Як голосувати військовому? Як голосувати людині, яка на тимчасово окупованій території? Як голосувати мільйонам людей, які за кордоном? Як голосувати під ударами ракет, балістики? Як голосувати під масованими ударами шахедів і балістики? На всі ці питання потрібно відповісти. На мій погляд, Закон, Конституція і логіка відповідають. На сьогодні голосувати під час усіх цих викликів неможливо», – підкреслив глава України.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що Україні час обрати нового президента. Його слова пролунали на тлі дискусій про можливі шляхи завершення російсько-української війни та подальші переговори.