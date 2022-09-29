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Святкуватимуть анексію. Путін скликає депутатів Держдуми в Кремль 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Святкуватимуть анексію. Путін скликає депутатів Держдуми в Кремль 
Завтра відбудеться захід, у якому візьме участь диктатор Володимир Путін і парламентарі країни-терористки 
фото з відкритих джерел

У запрошенні немає уточнень, який конкретний захід відбудеться

Депутатів Державної Думи запросили до Кремля у п'ятницю, 30 вересня. Про це заявив член Комуністичної партії Російської Федерації Денис Парфьонов у Telegram-каналі.

За його словами, у Кремлі 30 вересня о 15.00 відбудеться захід, у якому візьме участь кремлівський диктатор Володимир Путін. Водночас у запрошенні немає уточнень, який саме захід відбудеться.

Раніше офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков відмовився підтверджувати інформацію про те, що Путін звернеться до Федеральних Зборів 30 вересня. 

Як відомо, спікер Держдуми В'ячеслав Володін скликає парламентарів на позачергове засідання, яке відбудеться 3 жовтня. На ньому плануються розглянути питання анексії окупованих територій України після «референдумів».

Нагадаємо, рашисти заявляють, що у Запорізькій області за приєднання до РФ проголосували 98,19% з усіх присутніх. Також аналітики ISW спрогнозували, коли Путін оголосить анексію окупованих територій.

Раніше повідомлялося, що Кремль оголосив анексію загарбаних територій ще до кінця псевдореферендумів.

Тим часом новий федеральний округ – Кримський може з’явитися в Росії. До його складу увійде анексований Криму, так звані терористичні «Л/ДНР», тимчасово окуповані території Запоріжжя та Херсонщини. 

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Теги: анексія путін партії диктатор Telegram

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