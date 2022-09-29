Путін оголосить анексію українських територій: названо дату

У кулуарах церемонії у Путіна відбудуться зустрічі з ватажками так званих ЛНР і ДНР

Завтра, 30 вересня, російський диктатор Володимир Путін оголосить про анексію окупованих територій України. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

«Завтра о 15.00 в Георгіївському залі Кремля Путін підпише договори про приєднання чотирьох нових територій до РФ. Буде об'ємна промова президента. У кулуарах церемонії у Путіна відбудуться зустрічі з ватажками ЛНР і ДНР», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у тимчасово захоплених частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей з 23 до 27 вересня тривали псевдореферендуми про приєднання до складу Росії. Ці «референдуми» пройшли під контролем російських військових. Жителі захоплених територій та місцева влада розповідали, що озброєні групи окупантів ходили із бюлетенями по домівках, погрожували, коли люди не хотіли відчиняти двері, та відмічали, хто голосує проти.

Служба безпеки України повідомила про підозри 16 організаторам псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Херсонщини і Запоріжжя.

Сполучені Штати Америки вже заявили, що вважають «референдуми» на окупованих Росією територіях України незаконними. Сербія також не визнає результатів російських «референдумів» у частково окупованих Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.