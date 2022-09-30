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Путін готує «святкове звернення». Перші кадри з Красної площі 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Путін готує «святкове звернення». Перші кадри з Красної площі 
У Москві вже встановили сцену для «мітингу» на підтримку анексії окупованих земель України  
скріншот із відео

Диктатор сьогодні оголосить анексію українських територій 

Російська влада встановила на Красній площі в Москві сцену для «мітингу» на підтримку анексії окупованих територій України. Як анонсували російська ЗМІ, 30 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосить про анексію окупованих територій України.  

На Красній площі для акції на підтримку анексії окупованих регіонів України вже підготували місце. Російські ЗМІ стверджують, посилаючись на джерела, що «мітинг-концерт» заплановано на 30 вересня, хоча офіційного анонсу поки не було. Раніше московська мерія повідомила, що в цей день в районі Красної площі буде перекрито рух транспорту.

Путін готує «святкове звернення». Перші кадри з Красної площі  фото 1
фото: Reuters
Путін готує «святкове звернення». Перші кадри з Красної площі  фото 2
фото: Reuters
Путін готує «святкове звернення». Перші кадри з Красної площі  фото 3
фото: Reuters

Як повідомлялося, Путін підпише договори про приєднання чотирьох нових територій до РФ. Пропагандисти анонсували промову президента РФ та буцімто в кулуарах церемонії у Путіна відбудуться зустрічі з терористами «Л/ДНР». 

Нагадаємо, у тимчасово захоплених частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей з 23 до 27 вересня тривали псевдореферендуми про приєднання до складу Росії. Ці «референдуми» пройшли під контролем російських військових. Жителі захоплених територій та місцева влада розповідали, що озброєні групи окупантів ходили із бюлетенями по домівках, погрожували, коли люди не хотіли відчиняти двері, та відмічали, хто голосує проти.

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Теги: влада диктатор концерт мітинг путін росія

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