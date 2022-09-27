Американські аналітики пояснили, чому Росія хоче анексувати захоплені території в жовтні
Російська окупаційна влада насильно мобілізує українських мирних мешканців з усіх окупованих областей
Російське військово-політичне керівництво спробує «анексувати» загарбані території України до чи після 1 жовтня, щоб незаконно залучити до мобілізації українських громадян. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.
Саме ця дата є початком звичайного осіннього циклу призову у Росії. «Кремль, найімовірніше, включить українських громадян на окупованих територіях у російський призовний цикл, розширивши примусову мобілізацію для громадян України для боротьби проти України», – йдеться у звіті.
Наразі ця категорія не відповідає юридичним критеріям поточного указу Путіна про часткову мобілізацію. «Як і «російські громадяни» згідно з російським законодавством, українські чоловіки від 18 до 27 років на анексованих територіях отримають право на військову службу», – вказують експерти.
Водночас аналітики зауважують, що деяких українців уже мобілізовано у лави ЗС РФ. Так, «губернатор» Севастополя Развожаєв 25 вересня прозвітував про мобілізацію близько 2 тис. осіб в окупованому Криму і Севастополі. «Російська окупаційна влада насильно мобілізує українських мирних мешканців з усіх окупованих областей у меншій кількості», – зазначають аналітики.
Це узгоджується з введеними Росією обмеженнями на виїзд з окупованих територій чоловікам віком до 35 років. Окупантам у Мелітополі доручили сформувати до 10 жовтня «добровольчий батальйон до 3 тис. осіб».
А 26 вересня стало відомо про «мобілізацію» чоловічого населення Сватівського району Луганської області.
Нагадаємо, триває 216-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Тривають обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення, в окремих районах окупанти намагаються відновити втрачені позиції, ведуть повітряну розвідку. Ворог завдає ударів по цивільній інфраструктурі та житлу мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.
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