Путін применшив значення атаки дронів на Москву: ISW назвав причину

Диктатор натякнув, ніби удари по Москві були відповіддю Києва на російські атаки

Путін спробував випередити звинувачення з боку російських ультранаціоналістів, які критикували неефективність ППО в Москві

Російський диктатор Володимир Путін намагався применшити значення вчорашньої атаки безпілотників на Москву. Таким чином він не хотів визнавати свої обмежені можливості «помститися» Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Коментуючи атаку БпЛА на Москву, Путін заявив, що російські війська завдали удару по штабу української військової розвідки два-три дні тому, а збройні сили РФ продовжують відповідати на «війну України проти Донбасу», завдаючи ударів по українській військовій інфраструктурі.

Диктатор натякнув, що удари по Москві були відповіддю Києва на російські атаки. Між тим, російське міноборони повідомило 30 травня, що війська РФ нібито здійснили ряд ударів із застосуванням далекобійного високоточного озброєння повітряного базування по головних центрах ухвалення рішень в Україні.

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За словами аналітиків, міноборони Росії не заявляло, що завдавало ударів по штабу української військової розвідки, немає жодних підтверджень заяви Путіна.

Крім того, диктатор сказав, що Україна намагається спровокувати відповідь і змусити Росію «віддзеркалити» свої дії.

Наголос Путіна на минулих і поточних ракетних ударах, ймовірно, є спробою дати зрозуміти, що РФ вже активно відповідає і їй не потрібно відповідати на подальші українські провокації, переконані експерти.

Вони також звернули увагу на слова Путіна про те, що, хоча московські системи протиповітряної оборони «працюють нормально», Росії все ще потрібно удосконалювати ці системи.

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На думку аналітиків, у такий спосіб Путін спробував випередити звинувачення з боку російських ультранаціоналістів, які раніше вже критикували неефективність ППО в Москві та у регіонах на кордоні з Україною.

Нагадаємо, зранку 30 травня столиця країни-агресорки РФ Москва зазнала масової атаки безпілотників. За даними російських ЗМІ, Москву та Підмосков’я атакували приблизно 25 безпілотників – більшу частину з них збила ППО в Підмосков'ї. Міноборони РФ заявило, що збито вісім дронів літакового типу. Скільки ще дронів було та що з ними сталося, у військовому відомстві РФ не уточнили.

Як повідомлялося, дрони, які вчора масовано атакували Москву, були китайськими та прилетіли зі східної частини Московської області.