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Путін відреагував погрозами на ранкову атаку безпілотників на Москву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Путін відреагував погрозами на ранкову атаку безпілотників на Москву
Путін заявив, що його «турбують спроби викликати реакцію у відповідь Росії, спровокувати на таку ж відповідь»
фото з відкритих джерел

Російський диктатор натякнув, що Україна вдалася до атаки безпілотниками по Москві «у відповідь на удари РФ по центрах прийняття рішень»

 

Російський диктатор Володимир Путін абсурдно прокоментував атаку безпілотників по Москві.

Як повідомляють росЗМІ, Путін натякнув, що Україна вдалася до атаки безпілотниками по Москві «у відповідь на удари РФ по центрах прийняття рішень».

«У відповідь київський режим обрав шлях залякування громадян РФ та ударів по житлових будівлях. Це очевидна ознака терористичної діяльності... Система ППО Москви спрацювала штатно, задовільно, хоча є над чим працювати», – заявив диктатор.

Крім того, Путін заявив, що його «турбують спроби викликати реакцію у відповідь Росії, спровокувати на таку ж відповідь». За його словами, українці «повинні це розуміти».

Також очільник країни-терористки знову говорив пропагандистський наратив, що не Росія розв'язала війну 2014 року, а Київ. 

«Що б ми не говорили, винних шукатимуть у Росії, але не ми розв'язали війну 2014 року, а київський режим», – збрехав російський диктатор.

Нагадаємо, 30 травня столиця країни-агресорки РФ Москва зазнала масової атаки безпілотників. Як повідомляють росЗМІ, удари здійснювалися за допомогою більш ніж 30 БПЛА.

До слова, дрони, які вранці масовано атакували Москву, були китайськими та прилетіли зі східної частини Московської області.

Теги: безпілотник Москва путін

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