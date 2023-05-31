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Кадиров сипле погрозами після атаки дронів на Москву

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Кадиров сипле погрозами після атаки дронів на Москву
Рамзан Кадиров
фото з відкритих джерел

Свої погрози він адресував не лише Україні, а й Західній Європі

Глава Чечні Рамзан Кадиров пообіцяв «помсту в повному сенсі слова» за вчорашній удар безпілотниками по Москві. Про це він написав у Telegram.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за атаку на Москву, але Кадиров уже звинуватив у всьому «київський режим» і назвав такі дії тероризмом.

На його думку, в Росії необхідно воєнний стан і «разом змести весь цей терористичний осередок».

Також Кадиров закликав не «цацкатися» і не «церемонитися», а вдарити «по місцях скупчення терористичних лідерів, поки не залишиться мокре місце».

Свої погрози він адресував і Західній Європі. Так, за його словами, Росія «постукає у двері, наприклад, Німеччини або Польщі».

«Наостанок трохи забіжу вперед, але подробиць не розкрию. Скоро покажемо в зоні СВО, що таке помста в повному розумінні слова», – завершив своє істеричне послання Кадиров.

Нагадаємо, у вівторок 30 травня сталася серія вибухів у Підмосков'ї. Їх було чути у багатьох населених пунктах, у тому числі в районі Немчинівки, Одинцово та Барвіхи. Крім того, повідомляється, що після вибуху у Новій Москві, де нібито у будинок врізався безпілотник, ще один дрон врізався в житловий будинок у Москві на Профспілковій вулиці. Він влетів у вікно квартири на 16 поверсі. За даними російських ЗМІ, Москву та Підмосков’я атакували приблизно 25 безпілотників – більшу частину з них збила ППО в Підмосков'ї. Міноборони РФ заявило, що збито вісім дронів літакового типу. Скільки ще дронів було та що з ними сталося, у військовому відомстві РФ не уточнили.

До слова, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, коментуючи атаку безпілотників на Москву, заявив, що Україна має законне право «проектувати силу» за межами своїх кордонів.

Як повідомлялося, дрони, які вранці масовано атакували Москву, були китайськими та прилетіли зі східної частини Московської області.

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Теги: Рамзан Кадиров безпілотник погрози Москва

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