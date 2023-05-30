«Бавовна» у Підмосков’ї: вибухи лунають у багатьох населених пунктах (відео)

Російські телеграм-канали повідомили про роботу ППО під Москвою

У вівторок, 30 травня, сталася серія вибухів у Підмосков'ї. Як пишуть російські телеграм-канали, про звуки вибухів повідомляють місцеві мешканці.

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Вибухи було чути у багатьох населених пунктах, у тому числі в районі Немчинівки, Одинцово та Барвіхи.

За попередніми даними, працює ППО.

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Крім того, повідомляється, що після вибуху у Новій Москві, де нібито у будинок врізався безпілотник, ще один дрон врізався в житловий будинок у Москві на Профспілковій вулиці. Він влетів у вікно квартири на 16 поверсі. Наразі з будинку евакуюють мешканців.

Щодо вибуху у Новій Москві, то, за попередньою версією, в багатоповерхівку міг врізатися безпілотник, що летів з боку Калузької області у бік Москви. Імовірно, БПЛА летів на надмалій висоті, щоб його було складніше виявити і в результаті врізався в будинок в районі технічного поверху.