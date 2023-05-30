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Атака дронів на Москву: як відреагувало міноборони РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака дронів на Москву: як відреагувало міноборони РФ
У Шойгу заявили, що російська столиця вранці, 30 травня, була атакована лише вісьмома безпілотниками, які всі, нібито «були вражені»
фото скріншот відео

 В атаці Кремль звинуватив Україну

Міністерство оборони країни-агресорки Росії заявило про атаку восьми безпілотників на Москву, при тому, що росЗМІ пишуть про участь 32 дронів, нібито 19 з яких вдалося збити, а три потрапили до житлових будинків. 

Традиційно Кремль звинуватив Україну у обстрілі. «Вранці київським режимом здійснено терористичну атаку безпілотними літальними апаратами по об'єктах у Москві. В атаці задіяно вісім безпілотних літальних апаратів літакового типу. Усі безпілотники противника вражені.Три з них пригнічені засобами радіоелектронної боротьби, втратили керування та відхилилися від намічених цілей. Ще п'ять безпілотних літальних апаратів збито зенітним ракетно-гарматним комплексом «Панцир-С» у Підмосков'ї», - йдеться у заяві міноборони РФ.

Нагадаємо, вранці 30 травня сталася серія вибухів у Підмосков'ї.

Згодом мер Москви, столиці країни-терористки РФ, Сергій Собянін після серії вибухів у місті та околицях доповів про обстановку.

У його заяві сказано, що Москву атакували безпілотники. «Сьогодні вранці внаслідок атаки БПЛА у кількох будинках сталися незначні пошкодження. Усі екстрені служби міста знаходяться на місцях подій. Вони з'ясовують обставини того, що сталося. Наразі ніхто серйозно не постраждав. Прошу вас довіряти лише офіційним джерелам та не поширювати неперевірену інформацію», – йдеться у заяві Собяніна. Російські телеграм-канали повідомляють, що за ранок у Підмосков'ї збито понад десять безпілотників. Більшість із них – в Істринському, Красногірському та Одинцовському районах.

Теги: Міноборони Міноборони РФ безпілотник Москва

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