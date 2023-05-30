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Атака дронів на Москву: розвідники визначили країну-виробника безпілотників

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака дронів на Москву: розвідники визначили країну-виробника безпілотників
Москву та Підмосков’я атакували понад 25 безпілотників
фото ілюстративне

Дрони прилетіли зі східної частини Московської області

Дрони, які вранці масовано атакували Москву, були китайськими та прилетіли зі східної частини Московської області. Про це повідомляють розвідники міжнародної спільноти InformNapalm.

«Належність БПЛА, які зранку завітали у Москву, встановили. Вони – китайські й прилетіли зі східної частини Московської області», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у вівторок Слідчий комітет Росії заявив, що його слідчі розслідують на місці «факти падіння безпілотних літальних апаратів на будинки в Москві».

За даними російських ЗМІ, Москву та Підмосков’я атакували близько 25 безпілотників – більшу частину з них збила ППО в Підмосков'ї. Міноборони РФ заявило, що збито вісім дронів літакового типу. Скільки ще дронів було та що з ними сталося, у військовому відомстві РФ не уточнили.

Нагадаємо, зранку, 30 травня, столиця країни-агресорки РФ Москва зазнала масової атаки безпілотників. Як повідомляють росЗМІ, удари здійснювалися за допомогою більш ніж 30 БПЛА.

Теги: Міноборони Міноборони РФ безпілотник Москва

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