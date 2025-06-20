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Путін може стати персонажем популярного мультфільму

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Путін може стати персонажем популярного мультфільму
Путін може стати персонажем мультфільму
фото із відкритих джерел

Президент і кіт Матроскін могли б скласти яскравий дует, думають росіяни

Російський диктатор Володимир Путін може стати персонажем мультфільму «Простоквашино». Про це повідомила голова Ради директорів «Союзмультфільму» Юліана Слащова під час сесії на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, пише «Главком» із посиланням на росЗМІ.

За її словами, ідея включити диктатора до сюжету «Простоквашино» обговорюється як частина стратегії «м'якої сили» – для просування російської культури за кордоном. Слащова зазначила, що президент і кіт Матроскін могли б скласти яскравий дует, що запам'ятовується, здатний зацікавити глядачів по всьому світу.

Приводом до обговорення став виступ представника індонезійської компанії Modena Corporation Майкла Джизари. Він запропонував активніше просувати культуру країни-агресорки в азійському регіоні.

Раніше стало відомо, що мультиплікатори РФ представили анімаційний фільм під назвою «Копійка», який скопіювали із хітової історії Pixar «Тачки».

Нагадаємо, у знаменитої героїні мультфільму Свинки Пеппи з’явилася сестричка, на ім'я Еві – третя дитина в родині після Пеппи та Джорджа.

До слова, анімаційний фільм «Думками навиворіт 2» (Inside Out 2) від Disney та Pixar став найкасовішим мультфільмом в історії анімаційного кіно.

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Теги: президент путін мультфільм диктатор

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