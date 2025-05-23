Зайва цифра у санкціях? Порошенко знайшов зачіпку і пішов новим судом проти влади

Відповідачем у справі є секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Литвиненко

Колишній президент, нардеп і лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко потягнув до суду секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олександра Литвиненка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представника позивача, адвокат Станіслав Кунянського.

22 травня позов колишнього глави держави надійшов до Вінницького окружного адміністративного суду.

дані: «Судова влада України»

Суть позову зводиться до визнання протиправними дії очільника РНБО, пов’язаних із «переписуванням» додатку до «санкційного» указу президента від 12 лютого 2025 року. Цим указом Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО про застосування безтермінових персональних санкцій стосовно п’яти осіб: олігарха Ігоря Коломойського, його бізнес-партнера Геннадія Боголюбова, бізнесмена-втікача Костянтина Жеваго, нардепа Петра Порошенка і кума Путіна, колишнього обранця Віктора Медведчука.

Після публікації цього указу стало відомо, що у «санкційний» профіль закралася помилка, зокрема, було зазначено неправильний реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код), який складався із 11 цифр замість 10-ти.

скріншот із фейсбук-сторінки нардепа Максима Саврасова

За словами адвоката Порошенка Станіслава Кунянського, коли у публічній площині з’явилися повідомлення про помилку в указі Зеленського, через певний час на сайті президента було завантажено виправлений варіант додатку. Це відбулося на підставі листа Олександра Литвиненка. При цьому саме РНБО з цього питання більше не збиралося, жодних змін не голосувало, а президент таких змін своїм указом в дію не вводив.

Виправлений варіант додатку до «санкційного» указу президента витяг із сайту глави держави

«Іншими словами, секретар РНБО без будь-якого голосування та належного оформлення, одноосібно ухвалив рішення, на підставі якого, відповідне рішення РНБО було оприлюднене не в тій редакції, в якій воно насправді було затверджено. Секретар РНБО не мав повноважень вчиняти такі дії. Водночас, відповідно до існуючої практики Верховного суду, зазначення невірних даних фізичної особи тягне нікчемність санкцій. Тобто санкції проти Петра Порошенка у вигляді, в якому вони були затверджені насправді, не створювали жодних юридичних наслідків (мається на увазі, з допущеною помилкою в ідентифікаційному коді – «Главком»)», – наголосив адвокат.

Крім цього, Станіслав Кунянський розповів про ще одну неточність із введенням санкцій, про яку захист Порошенка дізнався під час розгляду справи за позовом експрезидента до теперішнього керманича держави Володимира Зеленського. Зокрема, у Верховному суді сторона президента наполягала, що «санкційний» Указ було офіційно опубліковано 14 лютого 2025 року. Однак вже 13 лютого 2025 відомості про Петра Порошенка з’явилися на сайті Державного реєстру санкцій, який адмініструє Апарат РНБО.

«Тобто санкції набули чинності ще навіть до офіційного опублікування указу, що також є суттєвим порушенням, а також наочною демонстрацією поспіху і юридичної незграбності, з якою ці санкції готувалися та затверджувалися», – вважає адвокат експрезидента.

Як повідомляв «Главком», президент Володимир Зеленський заявив, що зніме санкції проти експрезидента України та народного депутата Петра Порошенка, якщо виведені з країни гроші – будуть повернуті у бюджет і скеровані на Збройні Сили. За словами очільника країни, запроваджені санкції не будуть останніми. Санкції запровадили через виведення «мільярдів гривень під час війни», сказав Зеленський.

«Я просто здивований, що раніше фінмоніторинг нічого нам не показував. Я це не бачив, а як було до мене, складно сказати. Зараз Служба безпеки та фінмоніторинг показують мільярди, і всі ці люди, Медведчук та Порошенко, вони партнери в цьому кейсі, але я не хочу звинувачувати, це роблять суди. І це ж не те, що хтось там за ґратами через санкції. Санкції – це обмеження на сьогодні використовувати ті чи інші гроші, які були зароблені ось таким незаконним шляхом», – сказав президент.

Також Зеленський повідомив, що має інформацію про нібито відмивання коштів через фонди, скеровані на підтримку Збройним силам. За його словами, гроші з фондів передавали членам своєї партії.

Президент додав, що ті, хто потрапив під санкції, можуть повернути виведені кошти у бюджет – їх скерують на Збройні сили. Тоді санкції знімуть, сказав Зеленський.