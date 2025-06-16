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Зеленський зустрівся з президентом Австрії: про що домовились (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Зеленський зустрівся з президентом Австрії: про що домовились (фото)
Володимир та Олена Зеленські на зустрічі президентом Александром Ван дер Белленом і першою леді Доріс Шмідауе
фото: Офіс президента

Україна та Австрія підписали кілька меморандумів

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Австрії зустрівся з федеральним президентом Александром Ван дер Белленом і першою леді Доріс Шмідауер. Зустріч відбулась у Відні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

«Поглиблюємо співпрацю наших держав на рівні громад і регіонів та залучаємо австрійський приватний бізнес задля стійкості України», – йдеться в повідомленні.

Глава держави зазначив, що підтримка Австрією України розширюється. Мова йде про гуманітарне розмінування, повернення викрадених Росією українських дітей, енергетична та кібербезпеки, спільна європейська санкційна політика та післявоєнна відбудова України.

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«Дякуємо Австрії, австрійському народові та особисто федеральному президенту Александру Ван дер Беллену й пані Доріс Шмідауер за підтримку України та наших людей», – додав він.

Прессекретар Зеленського Серній Никифоров повідомив, що сторони підписали:

  • спільне комюніке щодо захисту та повернення з РФ українських дітей;
  • меморандум про співпрацю у сфері сільського господарства;
  • меморандум про взаєморозуміння щодо розбудови міжрегіонального та муніципального співробітництва;
  • меморандум про взаєморозуміння щодо розвитку співробітництва між Одеською областю та федеральною землею Верхня Австрія;
  • декларацію про наміри про політичне співробітництво, а також співпрацю у відбудові України;
  • політичну декларацію про наміри щодо економічної співпраці.
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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською прибули до канцелярії президента Австрії.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Зеленський матиме розмову з главою Австрії, а після переговорів і спільної пресконференції президент України проведе переговори з канцлером Крістіаном Штокером. Віцеканцлер Андреас Баблер повідомив, що Зеленському планують запропонувати Відень як потенційний майданчик для подальших перемовин.

Теги: Австрія політика Володимир Зеленський Україна президент Відень Офіс президента переговори

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