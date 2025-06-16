Зеленський зустрівся з президентом Австрії: про що домовились (фото)

Володимир та Олена Зеленські на зустрічі президентом Александром Ван дер Белленом і першою леді Доріс Шмідауе

Україна та Австрія підписали кілька меморандумів

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Австрії зустрівся з федеральним президентом Александром Ван дер Белленом і першою леді Доріс Шмідауер. Зустріч відбулась у Відні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

«Поглиблюємо співпрацю наших держав на рівні громад і регіонів та залучаємо австрійський приватний бізнес задля стійкості України», – йдеться в повідомленні.

Глава держави зазначив, що підтримка Австрією України розширюється. Мова йде про гуманітарне розмінування, повернення викрадених Росією українських дітей, енергетична та кібербезпеки, спільна європейська санкційна політика та післявоєнна відбудова України.

«Дякуємо Австрії, австрійському народові та особисто федеральному президенту Александру Ван дер Беллену й пані Доріс Шмідауер за підтримку України та наших людей», – додав він.

Прессекретар Зеленського Серній Никифоров повідомив, що сторони підписали:

спільне комюніке щодо захисту та повернення з РФ українських дітей;

меморандум про співпрацю у сфері сільського господарства;

меморандум про взаєморозуміння щодо розбудови міжрегіонального та муніципального співробітництва;

меморандум про взаєморозуміння щодо розвитку співробітництва між Одеською областю та федеральною землею Верхня Австрія;

декларацію про наміри про політичне співробітництво, а також співпрацю у відбудові України;

політичну декларацію про наміри щодо економічної співпраці.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською прибули до канцелярії президента Австрії.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Зеленський матиме розмову з главою Австрії, а після переговорів і спільної пресконференції президент України проведе переговори з канцлером Крістіаном Штокером. Віцеканцлер Андреас Баблер повідомив, що Зеленському планують запропонувати Відень як потенційний майданчик для подальших перемовин.