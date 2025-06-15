Іран попросив президента Кіпру передати Ізраїлю послання

Як пояснив президент Нікос Христодулідіс, роль Кіпру полягає в тому, що він намагається розмовляти з усіма

Христодулідіс висловив невдоволення реакцією Європейського Союзу на події

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс заявив, що до нього звернувся Іран, який «попросив передати послання Ізраїлю». Про це пише «Главком» із посиланням на Cyprus Mail.

Христодулідіс не уточнив, хто саме просив передати повідомлення та якого змісту вони були. Однак пообіцяв, що передасть послання.

Як пояснив президент острова, роль Кіпру полягає в тому, що він намагається «розмовляти з усіма, доносити повідомлення й створювати умови для припинення цієї складної ситуації».

У неділю Христодулідіс планував провести телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, а також мав намір поговорити з президентом Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

«Наша мета – покласти край цій ситуації, яка не призводить до жодного результату і не веде до розв’язання жодних розбіжностей», — пояснив президент Кіпру.

Водночас Христодулідіс висловив невдоволення реакцією Європейського Союзу на події. На його думку, вона була «повільна».

«ЄС не може претендувати на геополітичну роль, спостерігати за всіма цими подіями й, щонайменше, не скликати свою Раду міністрів закордонних справ. Тому ми звернулися з проханням до ЄС», – зауважив глава Кіпру.

Нагадаємо, Республіка Кіпр – найближча держава ЄС до зони конфлікту на Близькому Сході – посилює заходи безпеки на тлі зростання побоювань щодо можливих іранських авіаударів. Влада ввела в експлуатацію спеціальний додаток для оповіщень, який має допомогти громадянам знайти укриття у випадку іранського нападу.

Напередодні президент США Дональд Трамп наклав вето на план Ізраїлю щодо ліквідації верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Як відомо, у ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав масштабні удари по ядерних та військових об'єктах Ірану, атакувавши Тегеран, Нетензі та інші міста. За даними Reuters, щонайменше 20 високопоставлених іранських командирів убито внаслідок ізраїльських ударів. Ізраїль заявив, що обманом змусив лідерів військово-повітряних сил Ірану зібратися на нараду перед ударом.

Також повідомлялося, що наслідок нового ракетного обстрілу північної та центральної частини Ізраїлю з боку Ірану минулої ночі загинуло вісім людей, серед яких є маленькі діти. Атаки сталися після того, як Ізраїль завдав авіаударів по Тегерану, націлившись на об'єкти, пов'язані з ядерною програмою Ірану.

Крім того, попередньо, пʼятеро українців загинули внаслідок атаки Ірану проти Ізраїлю 14 червня. Це сталося внаслідок влучання ракети у житловий будинок в місті Бат-Ям. Серед загиблих троє неповнолітніх дітей. Особи загиблих наразі встановлюються.