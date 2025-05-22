Трамп прагне зближення з Путіним більше, ніж припинення війни в Україні – FT

Під час розмови з Путіним Трамп взагалі не піднімав тему припинення вогню, не говорив про цивільні жертви та не вимагав зупинки обстрілів

У публікації The Financial Times аналітики зробили висновок: Дональд Трамп дедалі більше віддаляється від підтримки України, змінюючи тон щодо війни та Росії. Після теплої розмови з Володимиром Путіним 19 травня, яка тривала дві години, президент США вже не згадує про свою головну передвиборчу обіцянку – швидко завершити війну. За даними журналістів, розмова була настільки невимушеною, що жоден зі співрозмовників не хотів першим класти слухавку, повідомляє «Главком».

Ключовий момент – під час цієї розмови Трамп взагалі не піднімав тему припинення вогню, не говорив про цивільні жертви та не вимагав зупинки обстрілів. Це викликало глибоке занепокоєння як у Києві, так і в європейських столицях: союзники України відчули себе покинутими. США, як зазначає FT, більше не відіграють ролі посередника – всі дипломатичні ініціативи поставлено на паузу, а Вашингтон фактично передає ініціативу Києву й Москві.

Формується нова стратегія: Трамп не лише відходить від теми миру, а й демонструє схильність до зближення з Кремлем. Це не просто індивідуальна позиція – у її підтримку висловлюються й високопосадовці Республіканської партії, зокрема віцепрезидент Джей-Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо. Як зазначає видання, це свідчить про спільну, погоджену лінію команди Трампа: дистанціювання від конфлікту, байдужість до агресії РФ і курс на нормалізацію відносин із Москвою.

Таким чином, образ Трампа як «президента-миротворця» виявився міфом. Після гучних обіцянок про «мир у перший день» він фактично вмиває руки і це дає сигнал усьому світу: США можуть більше не бути гарантом підтримки України.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп дав сигнал європейським лідерам, що він переконаний, що Росія перемагає у війні проти України. Як передає «Главком», про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з розмовою між Трампом і європейцями.

За словами співрозмовника видання, під час розмови американський президент нібито повторив низку тез Кремля.

Нагадаємо, 19 травня, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Діалог очільників двох країн тривав понад дві години.

Трамп стверджує, що не запроваджуватиме нових санкцій проти Росії, оскільки вбачає можливість досягнення прогресу в переговорах про припинення війни в Україні. Очільник США заявив, що Путін нібито прагне миру і закінчення війни вже зараз.

Прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що проєкту меморандуму між Росією та Україною наразі не існує і «не може існувати», оскільки «диявол криється в деталях». За його словами, головним пунктом, який Росія наполегливо формулює у всіх ініціативах щодо закінчення війни, є «усунення першопричин конфлікту».