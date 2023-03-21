Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін не отримав від Сі Цзіньпіна того, що хотів – ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Путін не отримав від Сі Цзіньпіна того, що хотів – ISW
Сі Цзіньпін 20 березня прибув на переговори з Путіним
фото з відкритих джерел

На зустрічі Путін Сі Цзіньпін запропонували різні тлумачення масштабу майбутніх відносин

Під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним лідер Китаю Сі Цзіньпін запропонував більш стримане бачення російсько-китайських відносин, ніж те, чого, ймовірно, прагнув російський диктатор. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на те, що Сі Цзіньпін і Путін під час зустрічі 20 березня рекламували міцність китайсько-російських відносин, але в статтях, опублікованих 19 березня, запропонували різні тлумачення масштабу майбутніх відносин.

Путін у статті стверджував, що Росія і Китай будують партнерство для формування багатополярного світового порядку всупереч колективному прагненню домінування Заходу та політики подвійного стримування США проти Китаю і Росії. 

Сі запропонував менш агресивну головну мету для російсько-китайських відносин у своїй статті, у якій він зазначив, що Росія та Китай загалом прагнуть до багатополярного світового порядку, але не конкретно проти ворогуючого Заходу. Натомість Сі Цзіньпін зосередився на представленні Китаю як стороннього посередника у війні в Україні, чий план переговорів «відображає єдність поглядів світової спільноти щодо подолання української кризи». Путін написав, що Росія вітає готовність Китаю «відіграти конструктивну роль у врегулюванні кризи» щодо війни в Україні, але Путін, ймовірно, сподівався, що Сі займе таку ж агресивну риторичну лінію проти Заходу».

«Відмова Сі Цзіньпіна явно приєднати Китай до Росії в геополітичному конфлікті, який Путін передбачає із Заходом, є помітним відхиленням від оголошеного Китаєм «безмежного партнерства» з Росією перед початком російського вторгнення в Україну. Риторика Сі свідчить про те, що він не схильний повністю надавати Росії економічну та політичну підтримку, необхідну Росії для подолання невдач в Україні», – зазначили аналітики. 

Вони додали, що Путін і Сі запропонували дещо подібні бачення посилення китайсько-російського економічного партнерства, і цілком імовірно, що вони підпишуть двосторонні торговельно-економічні угоди, деякі з яких, ймовірно, будуть спрямовані на полегшення схем ухилення від санкцій.

«Сі також, ймовірно, запропонує більш конкретну пропозицію щодо врегулювання війни в Україні шляхом переговорів, хоча залишається незрозумілим, що означатиме його пропозиція і наскільки Кремль сприйме її. Незрозумілими також залишаються перспективи постачання Китаєм Росії військової техніки», – кажуть аналітики ISW.

Ключові висновки ISW за 20 березня:

  • Путін, ймовірно, посилить свої спроби згуртувати решту світу проти Заходу, хоча залишається малоймовірним, що він досягне вирішальних результатів у цих зусиллях.
  • Фінансист «Вагнера» Євген Пригожин, схоже, зберігає потужні політичні важелі та регіональні зв’язки, незважаючи на спроби деяких чиновників дистанціюватися. Російська влада, ймовірно, не впевнена в тому, як переосмислити нову роль «Вагнера» після надмірного розширення ресурсів і підтримки «Вагнера» Пригожиним.
  • Російський інформаційний простір продовжує з гнівом і тривогою реагувати на видачу Міжнародним кримінальним судом ордерів на арешт президента РФ Володимира Путіна та російського уповноваженого з прав дитини Марії Львової-Бєлової.
  • Речник Головного управління розвідки України Андрій Юсов заявив, що частота масштабних ракетних обстрілів Росії зменшилася.
  • Росія звернулася до Ради Безпеки ООН з проханням обговорити ізраїльські авіаудари в Сирії, можливо, у відповідь на схвалення Ізраїлем експортних ліцензій на системи протидії безпілотникам для України.
  • Російські джерела стверджували, що українські та російські сили вели наступальні дії на північний схід від Куп'янська.
  • Російські війська продовжували наступальні дії поблизу Сватового та Кремінної.
  • Російські війська продовжували просування в районі Бахмута.
  • Російські війська продовжували наземні атаки вздовж лінії фронту Авдіївка - Донецьк і досягли незначних успіхів поблизу Авдіївки.
  • Російські джерела стверджують, що російські війська зводять оборонні укріплення та відбивають дії української розвідки в Запорізькій області.
  • Російські джерела звинуватили невідомих у закладенні бомби, яка вибухнула біля газопроводу в окупованому Сімферополі в Криму.
  • Президент Росії Володимир Путін визнав труднощі Росії з отриманням комплектуючих для високотехнологічного промислового виробництва.
  • Українські партизани 17 березня вбили призначеного Росією начальника СІЗО Херсонської області Сергія Москаленка із саморобного вибухового пристрою.
Путін не отримав від Сі Цзіньпіна того, що хотів – ISW фото 1
Читайте також: Сі Цзіньпін зустрівся з Путіним та обговорив війну РФ проти України: подробиці
Теги: росія Китай путін диктатор Сі Цзіньпін війна Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сі Цзіньпін зустрівся з Путіним та обговорив війну РФ проти України: подробиці
Сі Цзіньпін зустрівся з Путіним та обговорив війну РФ проти України: подробиці
Сьогодні, 06:09
Кремль підлеститься до Сі Цзіньпіна улюбленим десертом
Кремль підлеститься до Сі Цзіньпіна улюбленим десертом
Вчора, 23:14
США розповіли свої очікування від зустрічі Путіна та Сі Цзіньпіна
США розповіли свої очікування від зустрічі Путіна та Сі Цзіньпіна
Вчора, 19:41

Політика

Шольц припустив, коли закінчиться війна РФ проти України
Шольц припустив, коли закінчиться війна РФ проти України
Путін не отримав від Сі Цзіньпіна того, що хотів – ISW
Путін не отримав від Сі Цзіньпіна того, що хотів – ISW
Сі Цзіньпін зустрівся з Путіним та обговорив війну РФ проти України: подробиці
Сі Цзіньпін зустрівся з Путіним та обговорив війну РФ проти України: подробиці
Прем'єр Японії сьогодні відвідає Україну
Прем'єр Японії сьогодні відвідає Україну
ЄС розгляне збільшення фонду, із якого фінансується зброя для України: подробиці
ЄС розгляне збільшення фонду, із якого фінансується зброя для України: подробиці
На роботу Міжнародного кримінального суду в Україні виділено майже $5 млн: деталі
На роботу Міжнародного кримінального суду в Україні виділено майже $5 млн: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
Зустріч Путіна з колаборантами: смілива жінка наважилася сказати правду (відео)
32K
Путін та Сі Цзіньпін обговорили китайський «мирний план»: деталі
19K
У Криму вибухи та стрілянина
17K
Масштабна повітряна тривога тривала майже дві години
16K
Вибухи у Калинівці. Військові мають компенсувати мільйон за зруйнований будинок
15K
Путін дивно поводився на зустрічі із Сі Цзіньпіном (відео)

Новини

Колишньому керівнику СБУ в Харківській області загрожує довічне ув'язнення
Вчора, 14:45
Командувач ЗСУ розповів, яким має бути завершення війни з Росією
Вчора, 12:30
Атака дронами та реакція Байдена на ордер Путіну: головні новини ночі
18 березня, 07:30
На Луганщині окупанти розпочали тотальну мобілізацію населення – Генштаб
18 березня, 06:39
Росіяни вдарили ракетами по житловому комплексу у Запоріжжі
18 березня, 05:41
Сили ППО відбили атаку безпілотників на столицю – КМВА
18 березня, 01:34

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту