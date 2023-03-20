Кремль підлеститься до Сі Цзіньпіна улюбленим десертом

Виявилось, що лідер Китаю обожнює ласувати російським морозивом

Президент Росії Володимир Путін завжди тримає напоготові вітчизняне морозиво для голови КНР Сі Цзіньпіна. Про це повідомив прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков. Про це пишуть росЗМІ.

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На питання про те, чи китайського лідера під час візиту пригощатимуть російським морозивом, він відповів «напевно». «Морозиво завжди напоготові з огляду на те, що Сі Цзіньпін його дуже любить», – заявив рупор Кремля.

Сі Цзіньпін і дійсно не раз хвалив російське морозиво, зазначаючи, що в Росії найкращі вершки. У 2019 році Путін подарував голові КНР цілу скриньку морозива.

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Пєсков також розповів про меню майбутнього державного обіду, який буде дано у вівторок, 21 березня. За його словами, буде представлено «традиційну російську кухню». Крім того, буде підготовлено культурну програму. Але ніяких подробиць Пєсков не повідомив.

Раніше стало відомо, що час неформальної зустрічі російський диктатор та глава Китаю їли морепродукти та оленину. У меню увійшли закуска з далекосхідних продуктів, млинці з перепілкою та грибами, юшка зі стерляді, шербет із гранату, печорська нельма з овочами та оленина з вишневим соусом та десерт «Павлова».

Раніше в Москві завершилися переговори Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна. Зустріч лідерів двох країн у Кремлі тривала 4,5 години. Сьогодні Путін та Сі провели неформальні переговори у форматі тет-а-тет, потім у політиків заплановано спілкування за вечерею.

Поїздка голови КНР до Росії триватиме три дні – з 20 по 22 березня. За підсумками переговорів Путін та Сі мають підписати «низку важливих двосторонніх документів», повідомляли в Кремлі.