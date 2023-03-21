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Сі Цзіньпін зустрівся з Путіним та обговорив війну РФ проти України: подробиці

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Сі Цзіньпін зустрівся з Путіним та обговорив війну РФ проти України: подробиці
Фото: livejournal.com

Сі Цзіньпін заявив про конструктивну роль Китаю у врегулюванні війни

Лідер Китаю Сі Цзіньпін і російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі обмінялися думками щодо так званого українського питання. Про деталі перемовин пише Xinhua.

Як зазначає видання, «відбувся поглиблений обмін думками щодо українського питання».

«Сі Цзіньпін підкреслив, що голоси за мир і розум в українському питанні наростають, більшість країн виступають за деескалацію напруженості, за мир і переговори та проти підливання олії у вогонь. Історія показує, що конфлікти зрештою мають вирішуватися шляхом діалогу та переговорів», – йдеться в ЗМІ.

Сі Цзіньпін нагадав, що Китай оприлюднив документ про свою позицію щодо так званої «кризи в Україні», виступаючи за політичне врегулювання і відкидаючи менталітет холодної війни та односторонні санкції.

«Китай і надалі відіграватиме конструктивну роль у просуванні політичного врегулювання українського питання», – підкреслив Сі.

Своєю чергою Путін заявив, що «Росія уважно вивчила «мирний план» КНР і відкрита до переговорів». 

Нагадаємо, що вчора, 20 березня, до Москви прилетів лідер Китаю Сі Цзіньпін. Глава КНР зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним. Для очільника КНР це перший державний візит у РФ за чотири роки.

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Теги: росія Китай путін диктатор переговори Сі Цзіньпін

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