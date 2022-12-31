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Генштаб оприлюднив дані щодо колосальних втрат РФ у війні з Україною

Юрій Лящук
glavcom.ua
Генштаб оприлюднив дані щодо колосальних втрат РФ у війні з Україною
ЗСУ знищили понад 3 тис. танків окупантів
фото з відкритих джерел

Рашисти продовжують зазнавати величезних втрат у війні з Україною

Російські окупаційні війська вже втратили в Україні більше військової техніки та озброєння, ніж їхнє угруповання мало на момент повномасштабного вторгнення 24 лютого. Таку заяву зробив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов у коментарі «Укрінформу».

«В ході бойових дій противник продовжує зазнавати величезних втрат. За основними типами озброєння та військової техніки, такими як танки, бойові броньовані машини, артилерійські системи, вони вже навіть перевищують кількість ОВТ (озброєння та військової техніки – «Главком»), яке було в угрупованні противника на початок вторгнення.

Зокрема нами знищено понад 3 тис. танків, 6 тис. бойових броньованих машин, 2 тис. артилерійських систем, 420 систем залпового вогню, близько 300 бойових літаків, 270 вертольотів противника», – заявив Громов.

Бригадний генерал також уточнив, що з початку бойових дій тільки угрупованням Повітряних Сил ЗСУ всього знищено 1893 повітряні цілі, з них: 187 літаків (Су-25, Су-30, Су-34, Су-35, Іл-76, Іл-22), 107 вертольотів (Мі-8, Мі-24, Ка-52); 678 крилатих ракет (Х-101/555, «Калібр», «Іскандер-К», Х-59), 921 БпЛА («Оріон», «Орлан», «Форпост», «Шахід-131/136»).

Крім того, частину повітряних цілей було збито силами та засобами інших видів (родів, сил) Збройних Сил України та інших складових сил оборони.

До слова, триває 311-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.

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Теги: росія окупанти війна Україна втрати

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