Путін і Макрон наголосили на особливій відповідальності Росії та Франції у збереженні глобального режиму ядерного нерозповсюдження

Глави держав детально обговорили ситуацію на Близькому Сході

Сьогодні, 1 липня, російський диктатор Володимир Путін та президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову. Це їхній перший контакт з 2022 року, про який відомо публічно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Глави держав детально обговорили ситуацію на Близькому Сході в контексті ірано-ізраїльської конфронтації та американських ударів по іранських ядерних об'єктах. Путін і Макрон наголосили на особливій відповідальності Росії та Франції як постійних членів РБ ООН у підтримці миру і безпеки, а також у збереженні глобального режиму ядерного нерозповсюдження. У зв'язку з цим наголошено на важливості поваги законного права Тегерана на розвиток мирного атома і продовження виконання ним зобов'язань за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, включно зі співпрацею з МАГАТЕ.

Лідери висловилися за те, щоб врегулювання кризи навколо іранської ядерної програми, як і вирішення інших суперечностей на просторі Близького Сходу, було досягнуто винятково політико-дипломатичними засобами. Домовлено продовжити контакти з метою можливої координації позицій.

Водночас Путін знову заявив, що війна в Україні – це нібито прямий наслідок політики Західних держав: «Західні держави протягом багатьох років ігнорували інтереси та безпеку Росії, допомагали в порушенні прав російськомовних мешканців»

Говорячи про перспективи мирного врегулювання, російський диктатор підтвердив принципові підходи до можливих домовленостей, які повинні носити комплексний і довгостроковий характер, передбачати усунення першопричин української кризи та спиратися на нові територіальні реалії.

Раніше російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Так, помічник Путіна Юрій Ушаков розповів, що розмова між Трампом та очільником Кремля тривала 50 хвилин і була «корисною».