Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін провів телефонну розмову з Макроном: перші подробиці

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Путін провів телефонну розмову з Макроном: перші подробиці
Путін і Макрон наголосили на особливій відповідальності Росії та Франції у збереженні глобального режиму ядерного нерозповсюдження
фото: TASS

Глави держав детально обговорили ситуацію на Близькому Сході

Сьогодні, 1 липня, російський диктатор Володимир Путін та президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову. Це їхній перший контакт з 2022 року, про який відомо публічно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Глави держав детально обговорили ситуацію на Близькому Сході в контексті ірано-ізраїльської конфронтації та американських ударів по іранських ядерних об'єктах. Путін і Макрон наголосили на особливій відповідальності Росії та Франції як постійних членів РБ ООН у підтримці миру і безпеки, а також у збереженні глобального режиму ядерного нерозповсюдження. У зв'язку з цим наголошено на важливості поваги законного права Тегерана на розвиток мирного атома і продовження виконання ним зобов'язань за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, включно зі співпрацею з МАГАТЕ.

Лідери висловилися за те, щоб врегулювання кризи навколо іранської ядерної програми, як і вирішення інших суперечностей на просторі Близького Сходу, було досягнуто винятково політико-дипломатичними засобами. Домовлено продовжити контакти з метою можливої координації позицій.

Водночас Путін знову заявив, що війна в Україні – це нібито прямий наслідок політики Західних держав: «Західні держави протягом багатьох років ігнорували інтереси та безпеку Росії, допомагали в порушенні прав російськомовних мешканців»

Говорячи про перспективи мирного врегулювання, російський диктатор підтвердив принципові підходи до можливих домовленостей, які повинні носити комплексний і довгостроковий характер, передбачати усунення першопричин української кризи та спиратися на нові територіальні реалії.

Раніше російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Так, помічник Путіна Юрій Ушаков розповів, що розмова між Трампом та очільником Кремля тривала 50 хвилин і була «корисною».

Читайте також:

Теги: путін Еммануель Макрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Навіщо Путін грає миротворця для Трампа?
Мирна риторика Путіна розрахована на одну єдину людину
29 червня, 18:02
Путін демонстративно зневажає будь-які спроби переговорів
У Трампа почалося політичне похмілля
6 червня, 15:25
Кароль Навроцький
Перемога Навроцького: що це означає для України та НАТО?
2 червня, 16:56
Ядерна загроза від Ірану. Чи варто Україні хвилюватись зараз?
Іран, Путін і ядерна загроза: що загрожує Україні
20 червня, 19:49
Головні новини ночі проти 25 червня
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Зеленський, Трамп, Макрон та лідери інших країн зібралися на саміті НАТО
Зеленський, Трамп, Макрон та лідери інших країн зібралися на саміті НАТО
24 червня, 22:51
У Статуті відсутня будь-яка згадка про персональні імунітети
Статут Спецтрибуналу щодо агресії РФ готовий – Путін та його оточення не матимуть імунітету
25 червня, 09:59
16 червня Україна повернула тіла ще 1245 загиблих
Путін повідомив, скільки ще тіл РФ готова віддати Україні в рамках обміну
19 червня, 06:34
Путін може мати територіальні амбіції за межами України – Трамп
Путін може мати територіальні амбіції за межами України – Трамп
25 червня, 17:39

Політика

Путін провів телефонну розмову з Макроном: перші подробиці
Путін провів телефонну розмову з Макроном: перші подробиці
Пєсков цинічно прокоментував заяву Келлога про мирні переговори
Пєсков цинічно прокоментував заяву Келлога про мирні переговори
Польща посилила контроль на кордоні з Німеччиною та Литвою
Польща посилила контроль на кордоні з Німеччиною та Литвою
Трамп «розгляне» депортацію Ілона Маска
Трамп «розгляне» депортацію Ілона Маска
Загострення між РФ та Азербайджаном. Кремль взявся налагоджувати відносини
Загострення між РФ та Азербайджаном. Кремль взявся налагоджувати відносини
Прокуратура Молдови вимагає дев'ять років в'язниці для глави Гагаузії
Прокуратура Молдови вимагає дев'ять років в'язниці для глави Гагаузії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
255K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 липня: ситуація на фронті
100K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 липня 2025
26K
Черга на вихід. Парламент очікує на кадровий землетрус
25K
Антиросійський демарш Азербайджану. Або чому це наша війна також
18K
Спецпредставник Трампа відреагував на заяви Пєскова щодо переговорів
18K
Іран вручив Україні ноту протесту через підтримку Ізраїлю

Новини

1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua