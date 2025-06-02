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Микола Княжицький Народний депутат України

Перемога Навроцького: що це означає для України та НАТО?

glavcom.ua
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Кароль Навроцький
фото: Reuters

Навроцький під час кампанії запевняв, що не підтримуватиме вступ України у НАТО і робив деякі інші антиукраїнські заяви

У Польщі переміг кандидат, якого підтримує опозиційна партія ПіС Кароль Навроцький. Штаб Рафала Тшасковського не зміг мобілізувати достатньо своїх прихильників. Але це голосування як багато хто пише не стало референдумом про недовіру уряду. Адже, за Тшасковського проголосувала фактично половина Польщі, розрив між кандидатами мінімальний.

Виборці антиукраїнського кандидата Менцена і фашиста Брауна віддали голоси Навроцькому. Кароль Навроцький під час кампанії запевняв, що не підтримуватиме вступ України у НАТО і робив деякі інші антиукраїнські заяви.

Але це був період виборів. Позавчора на «Книжковому арсеналі» я мав честь брати участь у презентації книги блискучого польського історика Анджея Новака «Як поставала імперія зла» Професор Новак був головою Громадського комітету підтримки Навроцького. Він є палким прихильником інтеграції України у НАТО. Ось цитата з книги, яку ми презентували: «Немає важливішої стратегічної опори для України та її зв’язку з країнами НАТО і Європейського Союзу, ніж Польща».

Також було відомо, що Варшава буде готова надати таку підтримку Києву. Тому треба було показати Польщу «в очах Заходу» у такому світлі, як пропонували професор Олексій Міллер і доцент Федір Гайда на зустрічі кремлівських істориків, а здійснив вражаючу атаку на сторінках «The National Interest» доктор Путін.

Повторимо цю пораду від грудня 2019 року: «Якщо маємо разом з євробюрократами знайти спільного ворога, першим кандидатом, безсумнівно, буде Польща». Звичайно, ідея полягала у тому, щоб показати Польщу як розсадник антисемітизму, ксенофобії та расизму.

Вся прогресивна Європа повинна з огидою відвернутися від Варшави, щоб не думати про підтримку східного флангу НАТО перед можливою загрозою, крім польського і, звісно, українського «фашизму-бандеризму». Вкладаючи у свідомість поляків Волинську різанину та Бандеру як єдині суттєві ознаки їхнього історичного досвіду з Україною».

Вірю, що такі люди в оточенні Кароля Навроцького, як професор Новак зроблять все для збереження підтримки новим президентом наших євроінтеграційних процесів. Інтереси Польщі і України у безпекових питаннях спільні. Будь-які конфлікти між Польщею і Україною на руку Росії. Вірю, що між нашими країнами і далі зберігатимуться дружні партнерські стосунки.

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Джерело
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Теги: Польща вибори путін Європа Кароль Навроцький

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