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Путін провів телефонну розмову із Трампом

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Путін провів телефонну розмову із Трампом
Тамп і Путін проговорили 50 хвилин
фото з відкритих джерел

Російський диктатор привітав президента США з днем народження

Російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Як інформує «Главком», про це пишуть російські пропагандистські медіа.

Так, помічник Путіна Юрій Ушаков розповів, що розмова між Трампом та очільником Кремля тривала 50 хвилин і була «корисною».

Зокрема під час розмови Путін привітав американського президента з днем народження.

Крім того, російський диктатор підтвердив готовність РФ продовжувати переговори з Україною після 22 червня. Тим часом Трамп вкотре підтвердив зацікавленість у якнайшвидшому закінченні конфлікту в Україні.

Нагадаємо, 14 червня президенту США Дональду Трампу виповнюється 79 років.

Також президент України Володимир Зеленський вперше відкрито окреслив компроміси, на які готова піти Україна задля досягнення перемир'я з Росією. За його словами, ключовим елементом є присутність західних союзників, можливо, країн НАТО, на українській території, що мало б стати гарантією для російського диктатора Володимира Путіна, що після припинення вогню Україна не піде в наступ.

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Теги: путін Дональд Трамп переговори

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