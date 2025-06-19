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Путін повідомив, скільки ще тіл РФ готова віддати Україні в рамках обміну

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Путін повідомив, скільки ще тіл РФ готова віддати Україні в рамках обміну
16 червня Україна повернула тіла ще 1245 загиблих
фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Диктатор назвав обмін тілами позитивним результатом переговорів у Стамбулі

Росія готова повернути Україні ще 3000 тіл загиблих військових в рамках обміну полоненими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву російського диктатора Володимира Путіна під час пресконференції.

Путін розповів, що сторони нещодавно домовилися про обмін 1200 полонених і Росія нібито вже віддала 500 осіб, а взамін отримала лише 400.

«Важко про це говорити. Ми віддали більше ніж 6000 тіл загиблих військовослужбовців України, натомість отримали 57. Готові ще 3000 віддати зараз. Це все-таки позитивний результат переговорів у Стамбулі», – каже він.

Нагадаємо, 16 червня Україна повернула тіла 1245 загиблих. Репатріаційна частина Стамбульських домовленостей завершена. Правоохоронці спільно з експертними установами МВС проводять необхідні експертизи та ідентифікують репатрійовані тіла.

15 червня в Україну повернули тіла ще 1,2 тис. загиблих. Повідомлялося, що завершено етап репатріації полеглих військових, який передбачав використання залізниці. Також 14 червня в Україну повернули тіла ще 1,2 тис. загиблих військовослужбовців та громадян України.

До слова, Служба зовнішньої розвідки України повідомляє про підготовку Російською Федерацією масштабної інформаційно-психологічної операції, спрямованої на провокування обурення в українському суспільстві та дискредитацію України на міжнародній арені. Москва планує поширити наративи про нібито небажання української влади повертати тіла загиблих військовослужбовців та цивільних.

Раніше стало відомо, що Росія навмисно ускладнює процес ідентифікації: тіла повертаються у вкрай понівеченому стані, частини тіл – в різних мішках. Були випадки, коли рештки однієї людини повертають навіть під час різних етапів репатріації. Під час останніх репатріацій РФ передала Україні тіла своїх військових.

За даними МВС, на ідентифікацію тіл загиблих українців, переданих Росією, піде понад рік.

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Теги: обмін полон росія війна путін

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