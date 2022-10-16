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Путін скликає нараду з членами Радбезу

Юрій Лящук
glavcom.ua
Путін скликає нараду з членами Радбезу
Путін регулярно збирає Радбез
фото з відкритих джерел

Дмитро Пєсков зазначив, що у самому факті наради Радбезу немає нічого незвичайного

Президент Росії Володимир Путін найближчими днями проведе нараду з членами Ради безпеки, повідомив телеканал «Росія».

Анонсуючи цей захід, прес-секретар президента Дмитро Пєсков зазначив, що в самому факті наради немає нічого незвичайного. Путін регулярно збирає Радбез, а наради найчастіше відбуваються саме по понеділках.

Відзначимо, що востаннє російський лідер проводив нараду Ради безпеки 10 жовтня.

Як відомо, рашистська влада визнала смерть мобілізованих на війні в Україні. Також із початку «могилізації» в Росії різко посилився дефіцит педагогів – вчителі або йдуть на фронт, або емігрують, або ховаються.

Тим часом у Москві поліція проводить облави на безпритульних. Їм виписують повістки та відвозять до військкоматів, а потім відправляють на війну. Також у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.

Крім цього, Росією прокотилася хвиля протестів, підпалів військкоматів.

Читайте також: Перші мобілізовані повертаються до РФ у трунах: The Guardian пояснив, до чого це призведе

Теги: росія війна путін

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