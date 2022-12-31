Путін віддячив соратнику, який увесь рік писав безумні пости

Нагороду присуджено Світлані Медведєвій за великий внесок у благодійну та громадську діяльність

Президент Росії Володимир Путін нагородив президента Фонду соціально-культурних ініціатив та дружину заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва – Світлану Медведєву відзнакою «За благодіяння». Відповідний указ опубліковано у п'ятницю, 30 грудня, на офіційному порталі правової інформації.

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Як випливає з документа, нагороду присуджено Медведєвій за великий внесок у благодійну та громадську діяльність.

Світлана Медведєва створила та очолила Фонд соціально-культурних ініціатив у грудні 2008 року. За її ініціативою та особистою участю було розроблено низку важливих соціальних, культурних та освітніх проектів.

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Цікаво, що колишній президент Росії Дмитро Медведєв регулярно відзначається дивними постами в соціальних мережах, через що ставав об'єктом активних обговорень суспільства.

Зокрема, на думку колишнього президента РФ, у наступному році Каліфорнія та Техас відокремляться від США, а на власника Twitter Ілона Маска чекає перемога на виборах президента в низці штатів. У свою чергу, Маск зазначив, що Медведєв демонструє разючу відсутність знань про прогрес штучного інтелекту.

Також Дмитро Медведєв написав вкрай дивний пост у своєму Telegram, в якому хотів похвалитися, що буцімто розуміється на економічних зв'язках США та ЄС, однак вийшло як завжди. Адже росіянин вибрав незрозумілі паралелі, тож що саме хотів сказати – лишилося загадкою.

Резонансною стала й заява соратника Путіна, в якій Медведєв закликав повернути смертну кару, щоб вбивати неугодних росіян.