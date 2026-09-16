«Пекельні санкції» проти Росії: Палата представників США розблокувала голосування

Законопроєкт передбачає нові санкції проти РФ та продовження обмежень щодо Ірану

Палата представників США 15 вересня подолала процедурну перепону для розгляду законопроєкту про посилення санкцій проти Росії та Ірану. За відповідну резолюцію проголосували 214 конгресменів, 211 висловилися проти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Hill.

Йдеться про законопроєкт Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 (Закон Ліндсі О. Грема про санкції проти Росії та Ірану 2026 року), який Палата представників має розглянути після ухвалення Сенатом. Голосування 214–211 стосувалося не остаточного схвалення самого документа, а регламенту H. Res. 1530, який відкриває шлях до дебатів і фінального голосування. Сам документ поки не став законом.

За даними The Hill, регламент мав шанси провалитися, якби не двоє демократів – Джаред Голден від штату Мен та Марі Глюзенкамп Перес від штату Вашингтон, які вдруге за два тижні порушили партійну дисципліну й підтримали республіканців. Натомість республіканець Тім Берчетт від Теннессі проголосував проти регламенту разом із демократами – каже, в обмін на обіцянку керівництва розглянути окремий законопроєкт про зниження цін на пальне.

«Сенатор Ліндсі Грем добре розумів ці глобальні загрози, і саме тому він провів більше року, працюючи над цим законодавством, яке я обіцяв йому представити в Палаті представників», - сказав представник Техасу Майкл Маккол.

Що передбачає законопроєкт

Документ запроваджує одразу два тарифні механізми. Перший – обов'язкове мито до 500% на прямий імпорт до США нафти, газу, вугілля та нафтопродуктів із Росії, яке президент має ввести протягом 30 днів після набуття законом чинності. Другий – вторинне мито до 100% для п'яти найбільших країн-покупців російських нафти й газу, а також для держав, які допомагають Москві обходити санкції; цей механізм президент застосовує на власний розсуд.

Окрім цього, закон передбачає:

санкції проти російських посадовців, фінансових установ, енергетичних проєктів та структур, пов'язаних із «тіньовим флотом»;

обмеження на американські інвестиції в Росію та придбання російського суверенного боргу;

заборону експорту американських енергоресурсів до РФ;

санкційні повноваження проти осіб, причетних до викрадення українських дітей.

Окремий блок стосується Ірану: законопроєкт продовжує дію Iran Sanctions Act of 1996 до 2031 року замість 2026-го.

Сенат США вже схвалив законопроєкт 7 серпня – 86 голосами «за», 11 – проти, ще троє не голосували. Після внесених Сенатом змін документ направили на розгляд Палати представників.

Що кажуть у Вашингтоні

Назву законопроєкт отримав на честь покійного сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який був одним із його авторів. Республіканець Майкл Маккол, який представляв документ у Палаті представників, назвав голосування сигналом і для Путіна, і для голови Китаю Сі Цзіньпіна – застереженням проти можливої агресії щодо Тайваню. «Грем розумів ці глобальні загрози й мав мужність протистояти їм. Він був моїм другом і наставником», – сказав Маккол.

Підтримали ініціативу не всі демократи: очільники профільних комітетів Ґреґорі Мікс, Річард Ніл та Дон Бейєр заявили, що законопроєкт дає президенту Трампу надто широкі тарифні повноваження, не зобов'язуючи його водночас вводити санкції проти Росії. Водночас колишній посол США в Росії Майкл Макфол наголосив на символічній цінності ухвалення: «Якщо законопроєкт провалиться, Путін тріумфуватиме, а українці будуть розчаровані».

Голосування відбулося на тлі «Саміту дій на підтримку України» у Вашингтоні – лобістської кампанії, в якій цього тижня беруть участь представники понад 600 громад із 50 штатів і Пуерто-Рико. За словами організатора кампанії, директора з політики «Американської коаліції за Україну» Юджина Гончарова, ухвалення закону Грема – головний пріоритет адвокаційної роботи щодо України зараз.

Раніше «Главком» повідомляв, що оновлена версія санкційної ініціативи отримала підтримку в Сенаті та перейшла до наступного етапу розгляду.

Нагадаємо, 11 вересня «Главком» повідомляв, що Палата представників США готується розглянути законопроєкт про посилення санкцій проти Росії. Сенат США до цього вже схвалив документ 86 голосами проти 11.