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Росія готує серію терактів, щоб зірвати мирний процес – розвідка

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Росія готує серію терактів, щоб зірвати мирний процес – розвідка
Окупанти можуть діяти під «прапором України», щоб виправдати репресії проти місцевого населення
фото: Служба зовнішньої розвідки України

Російські спецслужби можуть влаштувати провокації на окупованих територіях під час незаконних «виборів»

Російські спецслужби можуть здійснити серію провокацій і терористичних актів на тимчасово окупованих територіях України під час проведення незаконних «виборів». Про це попереджає Служба зовнішньої розвідки України, пише «Главком».

За даними розвідки, росіяни можуть діяти під «прапором України», щоб виправдати репресії проти місцевого населення та підготувати ґрунт для нової хвилі мобілізації в Росії. Головною метою Кремля розвідка називає зрив мирного процесу за посередництва США.

Спецслужби зазначають, що Росія може використати провокації для штучної ескалації, дискредитації України та переконання західних партнерів у нібито безперспективності дипломатичного шляху.

За оцінкою розвідки, найбільший ризик таких дій припадає на 18-20 вересня – дні активного голосування на окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей, а також у Криму.

Серед можливих сценаріїв розвідка називає підриви виборчих дільниць або пунктів збору бюлетенів, диверсії на транспорті та інфраструктурі, а також замахи на колаборантів, які беруть участь в організації незаконного голосування.

Розвідка закликала мешканців тимчасово окупованих територій у період із 17 до 21 вересня уникати місць масового скупчення людей, «виборчих дільниць», адміністративних будівель, залучених до голосування, та об'єктів військової інфраструктури окупантів.

Варто нагадати, що Росія має достатньо ресурсів для продовження війни проти України щонайменше у 2027 та 2028 роках. Таку оцінку озвучив начальник Головного управління розвідки Міноборони Олег Іващенко.

Водночас, за словами керівника ГУР, економічна ситуація в Росії суттєво погіршилася порівняно з початком повномасштабного вторгнення. Серед головних проблем він назвав нестачу трудових ресурсів, зростання дефіциту федерального бюджету та погіршення ситуації у банківській системі.

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Теги: розвідка росія теракт вибори війна Україна окуповані території

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