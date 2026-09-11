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США можуть посилити санкції проти Росії: готується законопроєкт – Reuters

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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США можуть посилити санкції проти Росії: готується законопроєкт – Reuters
Законопроєкт Грема тривалий час обговорюється у Вашингтоні
фото: РБК-Україна

Палата представників США готується розглянути ініціативу щодо посилення тиску на Москву

У Палаті представників США готуються розглянути законопроєкт про посилення санкцій проти Росії. Документ раніше просував сенатор Ліндсі Грем. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

Ініціатива передбачає посилення економічного тиску на Москву та нові обмеження для країн, які продовжують купувати російські енергоносії. Таким чином Вашингтон хоче зробити співпрацю з Росією дорожчою для держав, які допомагають їй отримувати доходи від експорту.

Особливу увагу законопроєкт приділяє російському енергетичному сектору. Доходи від продажу нафти та газу є одним із головних джерел надходжень до російського бюджету, з якого фінансуються, зокрема, військові витрати.

Якщо документ буде ухвалений, нові обмеження можуть створити додаткові ризики не лише для російських компаній, а й для іноземного бізнесу та фінансових структур, які продовжують працювати з російською економікою.

Для Росії це означало б посилення тиску на експортні доходи та ускладнення доступу до міжнародних ринків. Для інших країн потенційна загроза санкцій може стати додатковим стимулом скорочувати закупівлі російських енергоносіїв.

Водночас законопроєкт поки не є чинним законом. Спочатку його має розглянути Палата представників, після чого документ повинен пройти подальші законодавчі процедури в Конгресі. Лише після схвалення Конгресом його зможуть передати на підпис президенту США.

Законопроєкт Грема тривалий час обговорюється у Вашингтоні. Його просування відбувається на тлі дискусій про подальшу політику США щодо Росії та спроб домогтися припинення війни проти України.

Нагадаємо, 7 серпня Сенат США 86 голосами проти 11 схвалив законопроєкт, який передбачає розширення санкцій проти Росії, її політичного та військового керівництва, фінансового сектору, а також механізми економічного тиску на країни, які продовжують закуповувати російські нафту й газ.

Згодом двопартійний законопроєкт про посилення санкцій проти Росії та Ірану внесли до Палати представників США після того, як його підтримав Сенат. Документ передбачає нові обмеження проти російських банків і «тіньового флоту», а також мита до 500% на товари з Росії.

До слова, американський сенатор-демократ Річард Блюменталь закликав Палату представників ухвалити законопроєкт про санкції проти Росії, який раніше отримав широку двопартійну підтримку в Сенаті (86 голосів «за» проти 11).

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Теги: санкції США росія війна нафта

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