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Директор ЦРУ привіз до Москви неприємний для Кремля висновок про війну – ЗМІ

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Директор ЦРУ привіз до Москви неприємний для Кремля висновок про війну – ЗМІ
Реткліфф передав Кремлю сигнал щодо перспектив війни проти України
фото: росЗМІ, AP

Американська розвідка вважає, що Росія програє війну, а її головною проблемою стане економіка

Директор ЦРУ Джон Реткліфф під час поїздки до Москви наприкінці серпня передав російській стороні оцінку американської розвідки щодо війни проти України. Вона полягає в тому, що Росія програє війну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung

Як пише видання, після візиту Реткліффа з'являлися різні версії щодо мети його поїздки. Зокрема, припускали, що глава ЦРУ міг застерігати Москву від поширення війни на країни НАТО або що президент США Дональд Трамп вирішив активніше залучити керівника зовнішньої розвідки до переговорів щодо України. 

Однак високопоставлений дипломат, знайомий із тим, як ЦРУ поінформувало західні партнерські спецслужби після поїздки, розповів виданню, що справжня причина візиту була іншою.

За його словами, Реткліфф передав Москві висновок американських спецслужб: Росія програє війну. При цьому оцінка стосується передусім не ситуації на фронті.

Американська розвідка вважає, що у військовому плані війна рухається до патової ситуації, натомість основною проблемою для Москви стає економіка. За словами співрозмовника видання, США вважають, що російська економіка не витримає навантаження і зрештою може зазнати краху, подібного до того, що пережив Радянський Союз наприкінці холодної війни.

Разом із цією оцінкою Москва нібито отримала ще один сигнал: політика Вашингтона щодо України ґрунтуватиметься саме на такому баченні ситуації. Кремлю дали зрозуміти, що він не повинен розраховувати на те, що Трамп із часом відмовиться від підтримки Києва. За даними FAZ, вимога США до Росії зводилася до одного – сісти за стіл переговорів.

Матеріал з'явився після зустрічі міністра закордонних справ Німеччини Йоганна Вадефуля з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Їхня розмова тривала близько 20 хвилин. Під час зустрічі Вадефуль закликав Москву відмовитися від подальшої ескалації у відносинах із Німеччиною, Європою та НАТО.

Німецький міністр також заявив, що повернення до конструктивних відносин із Росією можливе за умови завершення війни проти України.

Водночас серед німецьких дипломатів є серйозні сумніви, що Путін приїде на саміт G20 у Маямі в грудні. FAZ зазначає, що Кремль, можливо, розраховує здобути додаткові військові переваги взимку, щоб посилити свої позиції перед можливими переговорами. 

Нагадаємо, наприкінці серпня директор ЦРУ Джон Реткліфф здійснив неанонсований візит до Москви, де провів зустрічі з представниками російських спецслужб. За даними американських медіа, під час поїздки він порушував питання можливого відновлення переговорів між Росією та Україною.

21 вересня президент України Володимир Зеленський зустрівся з Реткліффом в аеропорту Шеннон в Ірландії. Розмова відбулася під час дозаправки літаків, однак її зміст сторони не розкривали.

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Теги: росія росіяни війна США розвідка ЦРУ економіка Москва

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