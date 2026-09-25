Російська промисловість вперше за шість років пішла на спад

Російська влада визнала спад промисловості вперше за шість років

Проблеми вийшли далеко за межі атакованої нафтопереробки: виробництво в окремих галузях скоротилося більш ніж на 20–30%

Російська промисловість за підсумками 2026 року вперше з часів пандемії коронавірусу продемонструє спад. Міністерство економічного розвитку РФ погіршило свій попередній прогноз на тлі санкцій, високих кредитних ставок та ударів по інфраструктурних об'єктах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на росЗМІ.

Згідно з новим прогнозом російського відомства, промислове виробництво за підсумками року скоротиться на 0,2%. Ще у травні Мінекономрозвитку РФ розраховувало на зростання показника на 0,6%.

Якщо прогноз справдиться, це стане першим річним скороченням російської промисловості з 2020 року. Тоді на тлі пандемії коронавірусу виробництво впало на 2,9%.

Погіршення ситуації вже фіксує російська офіційна статистика. За даними Росстату, протягом перших восьми місяців 2026 року промислове виробництво показало нульову динаміку, а в серпні скоротилося на 0,8%.

Серед найбільш постраждалих секторів опинилися паливна та важка промисловість. На тлі ударів по російських нафтопереробних заводах виробництво нафтопродуктів скорочується вже третій місяць поспіль – приблизно на 20%.

Водночас негативна динаміка поширилася й на галузі, підприємства яких безпосередньо не зазнавали українських ударів. Зокрема, виробництво ліфтів у Росії скоротилося більш ніж на 20%, а вантажних вагонів – більш ніж на 30%.

Проблеми також виникли у металургії, де підприємства змушені зупиняти доменні печі. Через збитковість у Росії консервують і частину алмазних копалень.

Додатковий тиск на промисловість може створити податкова політика російської влади. Міністерство фінансів РФ запропонувало чергове підвищення податків, що збільшить навантаження на бізнес на тлі вже наявного спаду виробництва.

Нагадаємо, 1 вересня «Главком» писав, що близько 20% вугільних потужностей РФ можуть закритися протягом п'яти років. На той момент 20 підприємств уже призупинили видобуток, а ще 14 вирішили ліквідувати або законсервувати виробництво. За підсумками 2025 року галузь отримала рекордні 408 млрд рублів збитків, а сукупні втрати за 2024-2026 роки можуть перевищити 1 трлн рублів.