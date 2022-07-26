Путін захотів відкрити виробництво безпілотників Bayraktar у Росії – ЗМІ

Керівництво компанії Baykar навідріз відмовилось від таких угод

Президент Реджеп Таїп Ердоган нібито сказав колегам на зустрічі вищої партії, що лідер РФ Володимир Путін під час зустрічі у Тегерані запропонував військову угоду. Зокрема, він захотів створити виробниче підприємство безпілотників Bayraktar в Росії. Про це повідомили джерела CNN Turk.

За словами Путіна, в ОАЕ вже є така фабрика і тепер компанія Baykar може відкрити ще одну, але вже у РФ. Хоча представник компанії заперечує це, за словами обізнаного джерела, Baykar справді перебуває в процесі створення виробничої лінії в ОАЕ.

Водночас гендиректор Baykar Халук «Байрактар» заявив, що не буде продавати свої дрони Путіну.

«Між Туреччиною та Україною існують стратегічні відносини, особливо в галузі авіації та космосу. Туреччина підтримує Україну технологіями озброєних безпілотників. Ми нічого в Росію не передавали і не постачали. Ми б ніколи такого не зробили», – наголосив він.

Додамо, що турецькі безпілотники стали одними з найефективніших в арсеналі ЗСУ. «Байрактар» часто хвалять українські офіційні особи та військові експерти.

Нагадаємо, президенти України та Туреччини 3 лютого підписали угоду про розширення виробництва ударних безпілотників «Байрактар». Угода стосується співпраці у сфері високих військових технологій.

Як розповів міністр оборони України Олексій Резніков, одним із прикладів наповнення цієї угоди буде будівництво заводу Bayraktar саме в Україні. Також очікується, що буде створено навчальний центр, який готуватиме наших льотчиків з управління безпілотними дронами різних категорій.

Також міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що турецька компанія Baykar Makina тепер буде зосереджена на замовленнях для України.

Генеральний директор турецької компанії Baykar Makina Халюк Байрактар запевнив, що компанія ніколи не продаватиме свої безпілотники «Байрактар» Росії

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