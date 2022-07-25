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  4. Працює «Байрактар». ЗСУ пошкодили російський катер «Раптор»
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    Події в Україні

    Працює «Байрактар». ЗСУ пошкодили російський катер «Раптор»

    Працює «Байрактар». ЗСУ пошкодили російський катер «Раптор»
    фото: Сергій Братчук/Telegram

    Катер евакуювали в один із портів

    Військові Збройних сил України за допомогою «Байрактара» пошкодили російський катер «Раптор». Про це повідомив спікер очільника Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

    «Катер П-275 типу «Раптор» окупантів, пошкоджений за допомогою Bayraktar TB2 та евакуйований в один із підконтрольних РФ портів», – йдеться в повідомленні.

    Братчук зазначив, що судячи із загального вигляду катера, ремонтувати рашистам його доведеться дуже довго.

    Нагадаємо, 17 червня стало відомо, що в акваторії Чорного моря було уражено буксир чорноморського флоту «Василий Бех». Він транспортував на острів Зміїний боєприпаси, озброєння та особовий склад. Деталі операції тут.

    Станом на 17 червня українські бійці пошкодили вже п’ятнадцять одиниць Чорноморського флоту Російської Федерації.

    До слова, триває 152-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть штурмові дії на Донбасі та намагаються утримати позиції на Харківщині та Півдні України.

    Детальніше про ситуацію в регіонах станом на 25 липня читайте тут.

    Читайте також: Посол Володимир Толкач: «Російський» досвід України має бути повчальним для Сербії
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна ракетний катер Україна окупація #stoprussia
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    Працює «Байрактар». ЗСУ пошкодили російський катер «Раптор»