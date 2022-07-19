Ще одна країна почала збір коштів на «Байрактар» для ЗСУ

«З кожною пожертвою ви станете одним з перших, хто підтримав нашу ініціативу в зібранні сім мільйонів канадських доларів на придбання безпілотника «Байрактар» від найбільшої української діаспори у світі. Мета цього проєкту – передати безпілотник в руки українських військових до Дня Незалежності України 24 серпня», – заявили в UHelpUkraine.

Канадська некомерційна організація UHelpUkraine оголосила кампанію Canadian Bayraktar Crowdfund для збору 7 млн канадських доларів ($5,4 млн) на ударний безпілотник «Байрактар» для України. Про це повідомляється на сайті організації.

Станом на обід 19 липня вже зібрано 12 450 канадських доларів.

Зазначається, що UHelpUkraine є некомерційною організацією українсько-канадських волонтерів, які пишаються українцями. Її було створено у відповідь на несправедливий напад росії на Україну 24 лютого 2022 року. Організація доставляє та розповсюджує необхідну допомогу до рук мирних жителів безпосередньо в Україні.

Нагадаємо, що литовці за 3,5 дні зібрали 5 млн євро на придбання безпілотників «Байрактар» для українських воїнів. Безпілотник Bayraktar TB2, на придбання якого для України литовці зібрали кошти, вже доправили в Україну.

Слідом за Литвою вирішили зібрати кошти на ударний безпілотник «Байрактар» для українських військових і у Польщі.

18 липня стало відомо, що норвежці планують зібрати 55 мільйонів крон, щоб придбати для української армії беспілотник «Байрактар».

Додамо, що турецькі безпілотники стали одними з найефективніших в арсеналі ЗСУ. «Байрактар» часто хвалять українські офіційні особи та військові експерти.