Норвегія почала збирати кошти на «Байрактар» для ЗСУ

Вслід за Литвою та Польщею гроші на «Байрактари» для України збирає Норвегія

Організатори планують зібрати $5,5 млн

Норвежці планують зібрати 55 мільйонів крон, щоб придбати для української армії беспілотник «Байрактар». Про це повідомляє інформаційне агентство «Анадолу».

Організатори акції заявили, що кожен громадянин може пожертвувати не менше 10 крон. У рамках кампанії планується зібрати близько 5,5 мільйонів доларів і передати їх у фонд допомоги при посольстві України.

Нагадаємо, що литовці за 3,5 дні зібрали 5 млн євро на придбання безпілотників «Байрактар» для українських воїнів. Безпілотник Bayraktar TB2, на придбання якого для України литовці зібрали кошти, вже доправили в Україну.

Слідом за Литвою вирішили зібрати кошти на ударний безпілотник «Байрактар» для українських військових і у Польщі.

Додамо, що турецькі безпілотники стали одними з найефективніших в арсеналі ЗСУ. «Байрактар» часто хвалять українські офіційні особи та військові експерти.

До слова, триває 145-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Донбасі, успіху не мають.



