Росію та Білорусь відсторонили від Чемпіонату світу з джиу-джитсу

Турнір відбувається з 29 жовтня до 8 листопада в Абу-Дабі

Чемпіонка Європи Богдана Голуб повідомила, що збірні Росії та Білорусі виключили зі списку учасників чемпіонату світу з джиу-джитсу.

«Ми це зробили. Збірну росії та білорусі офіційно зняли з чемпіонату світу 2022 з джиу-джитсу в Еміратах.

Я вдячна за підтримку кожному, хто долучився до мого бойкоту: інстаграм, фейсбук, ЗМІ.

Це ще один результат нашої спільної злагодженої роботи. До перемоги у всіх напрямках разом», – написала Голуб.

Cам турнір відбувається з 29 жовтня до 8 листопада в Абу-Дабі.

Раніше повідомлялось, що Росія та Білорусь пропустять молодіжний Чемпіонат світу з боксу.

Відзначимо, що ЗСУ важко поранили російського тренера з дзюдо, який воює проти України.

Також відомо, що тренер відомого російського боксера воює проти України.