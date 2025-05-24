Рейтинг Трампа несподівано зріс серед виборців-демократів

Рейтинг несхвалення Трампа впав з 91% до 87%

Згідно з новим опитуванням, президент США Дональд Трамп спостерігає несподіване зростання підтримки з боку виборців-демократів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Newsweek.

Останнє опитування Quantus Insights, проведене з 18 по 20 травня, показує, що рейтинг Трампа зріс на чотири пункти серед демократів: 11% схвалюють його роботу порівняно з 7% у квітневому опитуванні. Рейтинг несхвалення також впав з 91% до 87%.

Опитування також показало, що рейтинг схвалення Трампа отримав 5% підвищення від чорношкірих виборців: 27% схвалюють його роботу. Несхвалення президента США серед цієї демографічної групи знизилося на два пункти до 64%. Серед усіх інших опитаних демографічних груп рейтинг схвалення Трампа суттєво не змінився.

Зауважимо, що у квітні дослідження Pew Research Center показало, що рейтинг схвалення роботи президента США Дональда Трампа знизився до 40% на тлі наближення 100 днів його другого терміну. Це на 7% менше порівняно з лютим. Більшість американців висловлюють незадоволення ключовими політичними діями адміністрації Трампа.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки стають менш популярними у світі після повернення Дональда Трампа до Білого дому. Як передає «Главком», про це пише Politico з посиланням на опитування, проведе Nira Data та Альянсом демократій з 9 по 23 квітня 2025 року.