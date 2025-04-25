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Трамп знову назвав жартом свою обіцянку закінчити війну за 24 години

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Трамп знову назвав жартом свою обіцянку закінчити війну за 24 години
Президент США повторив свої слова, що якби він був президентом, то війни в Україні не було б
фото з відкритих джерел

Дональд Трамп: Очевидно, люди знають, що коли я це сказав, це було сказано жартома

Ще під час виборчої кампанії президент США Дональд Трамп заявляв, що закінчить російсько-українську війну за 24 години. Також лунали заяви й про кінець війни за 100 днів. Натомість вже вдруге він говорить, що всього лише жартував та казав «умовно» щодо швидкого завершення конфлікту. Про це він говорить в інтерв’ю Time, повідомляє «Главком».

«Ну, я сказав це образно, і я сказав це як перебільшення, щоб підкреслити свою думку, і ви знаєте, це, звичайно, потрапляє у фейкові новини. Очевидно, люди знають, що коли я це говорив, це було сказано жартома, але також було сказано, що цьому буде покладено край», – говорить Дональд Трамп.

Трамп відкидає думки про те, що закінчення війни затягнеться на довго. А також повторив слова, що якби він був президентом, то не було б війни в Україні та ХАМАС не напав би на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

«Ця війна триває три роки. Це війна Байдена. Це не моя війна. Я не маю до неї жодного стосунку. У мене ніколи не було б цієї війни. Ця війна ніколи б не розпочалася. Путін ніколи цього не зробив би. 7 жовтня (напад ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року – «Главком») ніколи б не розпочалося», – сказав президент США.

Раніше Дональд Трамп уже називав жартом свою передвиборчу обіцянку вирішити повномасштабне вторгнення Росії в Україну «за 24 години». Це він сказав в інтерв’ю журналістці Шеріл Еткіссон.

Еткіссон відзначила складність вирішення повномасштабного вторгнення Росії, водночас нагадавши Трампу, що під час передвиборчої кампанії він сказав, що «закінчить цю війну за 24 години». «Ну, я був дещо саркастичний, коли це говорив. Я б не завершив. Насправді я мав на увазі, що я хотів би її завершити, і я думаю, що мені це вдасться», – пояснив президент США.

Як повідомлялося, після вступу на посаду Трамп поставив перед своїм спецпосланцем в Україні Кітом Келлогом завдання завершити війну за 100 днів.

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Теги: Дональд Трамп США війна

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