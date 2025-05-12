Трамп обвалив популярність США у світі: яка країна стала новим лідером
Опитування показало, що навіть сам Трамп вже менш популярний у світі, ніж Путін та Сі Цзіньпін
Сполучені Штати Америки стають менш популярними у світі після повернення Дональда Трампа до Білого дому. Як передає «Главком», про це пише Politico з посиланням на опитування, проведе Nira Data та Альянсом демократій з 9 по 23 квітня 2025 року.
Більшість опитаних негативно сприймають США, що свідчить про різке зниження рейтингу цієї країни порівняно з минулим роком. Репутація Америки зазнала особливо «сильного удару» в країнах ЄС. Як пише видання, це не дивно, оскільки президент США Дональд Трамп назвав блок «жахливим», «жалюгідним» та «створеним, щоб підвести Сполучені Штати».
Тим часом Китай покращив рейтинг, вперше обігнавши США та зафіксувавши переважно позитивне сприйняття в усіх регіонах, окрім Європи.
Росія, репутація якої погіршилася після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, все ще менш популярна, ніж США, але, як пишуть дослідники, її імідж покращується.
Зазначається, що репутація Трампа відповідає репутації його країни. Опитування показало, що він менш популярний у світі, ніж його російський та китайський колеги, Путін та Сі Цзіньпін.
Трамп також отримав найгірший бал серед низки політичних, культурних та духовних лідерів, серед яких власник X Ілон Маск, засновник Microsoft Білл Гейтс, покійний Папа Франциск, Тейлор Свіфт та Кім Кардаш'ян.
Ізраїль виявився країною з найгіршою світовою репутацією серед усіх країн, що брали участь в опитуванні, особливо на Близькому Сході та в Південній Азії. Він непопулярний навіть у європейських державах, які історично були його союзниками, зокрема у Німеччині. Це сигналізує про зростаюче невдоволення діями його уряду в Газі та на Західному березі річки Йордан.
Нагадаємо, дослідження Pew Research Center показало, що рейтинг схвалення роботи президента США Дональда Трампа знизився до 40% на тлі наближення 100 днів його другого терміну. Це на 7% менше порівняно з лютим. Більшість американців висловлюють незадоволення ключовими політичними діями адміністрації Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Pew.
Як зазначили у центрі, опитування проводилося з 7 по 13 квітня 2025 року серед 3589 дорослих громадян США. Дослідження також показало, що більшість американців (78%) вважають, що адміністрація Трампа повинна припинити свою діяльність, якщо федеральний суд визнає їх незаконними. Ця думка є переважно двопартійною.
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