Трамп обвалив популярність США у світі: яка країна стала новим лідером

Головним девізом Трампа є Make America Great Again (MAGA), що означає «Зробити Америку знову великою»

Опитування показало, що навіть сам Трамп вже менш популярний у світі, ніж Путін та Сі Цзіньпін

Сполучені Штати Америки стають менш популярними у світі після повернення Дональда Трампа до Білого дому. Як передає «Главком», про це пише Politico з посиланням на опитування, проведе Nira Data та Альянсом демократій з 9 по 23 квітня 2025 року.

Більшість опитаних негативно сприймають США, що свідчить про різке зниження рейтингу цієї країни порівняно з минулим роком. Репутація Америки зазнала особливо «сильного удару» в країнах ЄС. Як пише видання, це не дивно, оскільки президент США Дональд Трамп назвав блок «жахливим», «жалюгідним» та «створеним, щоб підвести Сполучені Штати».

2025 Democracy Perception Index графік: Giovanna Coi/POLITICO

Тим часом Китай покращив рейтинг, вперше обігнавши США та зафіксувавши переважно позитивне сприйняття в усіх регіонах, окрім Європи.

Червоним кольором позначені країни, де більш популярний Китай, а зеленим - США графік: Giovanna Coi/POLITICO

Росія, репутація якої погіршилася після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, все ще менш популярна, ніж США, але, як пишуть дослідники, її імідж покращується.

Зазначається, що репутація Трампа відповідає репутації його країни. Опитування показало, що він менш популярний у світі, ніж його російський та китайський колеги, Путін та Сі Цзіньпін.

Найбільший рівень негативу згідно з опитуванням саме до Трампа фото: Giovanna Coi/POLITICO

Трамп також отримав найгірший бал серед низки політичних, культурних та духовних лідерів, серед яких власник X Ілон Маск, засновник Microsoft Білл Гейтс, покійний Папа Франциск, Тейлор Свіфт та Кім Кардаш'ян.

Ізраїль виявився країною з найгіршою світовою репутацією серед усіх країн, що брали участь в опитуванні, особливо на Близькому Сході та в Південній Азії. Він непопулярний навіть у європейських державах, які історично були його союзниками, зокрема у Німеччині. Це сигналізує про зростаюче невдоволення діями його уряду в Газі та на Західному березі річки Йордан.

Нагадаємо, дослідження Pew Research Center показало, що рейтинг схвалення роботи президента США Дональда Трампа знизився до 40% на тлі наближення 100 днів його другого терміну. Це на 7% менше порівняно з лютим. Більшість американців висловлюють незадоволення ключовими політичними діями адміністрації Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Pew.

Як зазначили у центрі, опитування проводилося з 7 по 13 квітня 2025 року серед 3589 дорослих громадян США. Дослідження також показало, що більшість американців (78%) вважають, що адміністрація Трампа повинна припинити свою діяльність, якщо федеральний суд визнає їх незаконними. Ця думка є переважно двопартійною.