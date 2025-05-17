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Трамп розкрив плани про можливу зустріч з Путіним

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Трамп розкрив плани про можливу зустріч з Путіним
Трамп розповів, чи планує зустрітись з Путіним
фото: weeklystandard.com

«Ми повинні зустрітись. І, гадаю, ми це скоро заплануємо»

Президент США Дональд Трамп натякнув, що без особистої зустрічі з диктатором Путіним, ймовірно, не вдасться укласти мирну угоду. Про це він сказав в інтерв'ю для Fox News, передає «Главком».

Він розповів, що має добрі відносити з російським диктатором Володимиром Путіним, і ладен швидко закінчити війну в Україні, але підкреслив, що для цього треба провести прямі переговори з очільником Кремля.

«Я завжди вважав, що без мене її не може бути, бо жодної угоди не буде. Є багато ненависті з обох сторін. Але я маю дуже добрі відносини з Путіним. Думаю, ми досягнемо домовленості. Ми повинні зустрітись. І, гадаю, ми це скоро заплануємо», – заявив Трамп.

Американський лідер вкотре повторив, що Путін міг захопити більше українських територій, але він не хотів цього. Втім Трамп додав, що Україні саме він дав Україні зброю.

Згадав і про ЄС та знову зазначив, що США витратили значно більше коштів на війну в Україні.

Серед іншого, Трамп сказав, що Путін «не виглядає добре» і «втомився від усього цього». Водночас президент США натякнув, що має власний підхід до тиску на Росію і міг би досягти кращих результатів через особистий авторитет та прямі переговори.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що хоче зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним «якомога швидше» під час сьогоднішньої ділової зустрічі в Абу-Дабі. 

До слова, президент США Дональд Трамп також заявив, що зрушень у мирних переговорах не буде, поки він не зустрінеться з російським диктатором Володимир Путіним. 

Як відомо, українська та російська делегації завершили переговори про припинення вогню. Як зазначив міністр оборони та глава української делегації Рустем Умєров, посадовці під час зустрічі обговорювали можливість обміну у форматі «1000 на 1000». За його словами, це станеться «найближчим часом», проте точну дату він не озвучив. «Ми знаємо дату, але поки не будемо говорити її», – сказав Умєров.

Крім того, делегації готують зустріч на рівні очільників країн: президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: Дональд Трамп путін переговори перемир'я

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