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Рубіо зробив заяву про завершення війни в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Рубіо зробив заяву про завершення війни в Україні
Рубіо заявив, що наступний тиждень стане вирішальним щодо завершення війни в Україні
фото з відкритих джерел

США очікують важливі рішення у переговорах про мир в Україні наступного тижня

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що наступний тиждень стане вирішальним щодо завершення війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на NBC News.

«Я думаю, що це буде дуже важливий тиждень. Цей тиждень буде справді важливим тижнем, на якому ми маємо ухвалити рішення про те, чи хочемо ми продовжувати займатися цією справою, чи настав час зосередитися на якихось інших питаннях, які в деяких випадках є не менш, а то й більш важливими. Але ми хочемо, щоб це сталося», – заявив держсекретар.

Він додав, що є підстави для оптимізму, але водночас є причини бути реалістами.

«Ми близькі, але недостатньо близькі», – сказав Рубіо.

Нагадаємо, Дональд Трамп і Володимир Зеленський провели зустріч напередодні похорону Папи Франциска. 

Опісля ж президент США Дональд Трамп припустив, що російський диктатор Володимир Путін не хоче закінчувати війну в Україні.

Також Кремль повідомив, що російський диктатор Володимир Путін готовий до переговорів з Україною без попередніх умов. 

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Теги: путін Дональд Трамп Марко Рубіо перемир'я

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