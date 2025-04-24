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Рейтинг Трампа б’є антирекорди серед його попередників – опитування

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Рейтинг Трампа б’є антирекорди серед його попередників – опитування
Половина американців вважають, що політика Трампа послаблює міжнародні позиції США
колаж: glavcom.ua

Рейтинг Трампа падає: більшість американців не схвалює ключові дії президента та його адміністрації

Дослідження Pew Research Center показало, що рейтинг схвалення роботи президента США Дональда Трампа знизився до 40% на тлі наближення 100 днів його другого терміну. Це на 7% менше порівняно з лютим. Більшість американців висловлюють незадоволення ключовими політичними діями адміністрації Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Pew.

Як зазначили у центрі, опитування проводилося з 7 по 13 квітня 2025 року серед 3589 дорослих громадян США. Дослідження також показало, що більшість американців (78%) вважають, що адміністрація Трампа повинна припинити свою діяльність, якщо федеральний суд визнає їх незаконними. Ця думка є переважно двопартійною.

Лише 40% американців схвалюють роботу Дональда Трампа як президента – це на 7 процентних пунктів менше, ніж у лютому. Попри високу підтримку серед найвідданіших прихильників, деякі ключові дії Трампа отримують більше негативних відгуків:

  • 59% не схвалюють підвищення мит, 39% підтримують.
  • 55% не підтримують скорочення витрат у федеральних відомствах, 44% схвалюють.

Це опитування проводилося після оголошення 2 квітня про нові мита майже на всіх торговельних партнерів США. Хоча 9 квітня Трамп призупинив більшість мит (окрім Китаю), думки американців залишилися майже незмінними.

78% американців (включаючи 91% демократів і 65% республіканців) вважають, що адміністрація Трампа повинна припинити свою діяльність, якщо федеральний суд визнає її незаконною. Якщо рішення ухвалить Верховний суд, ці цифри зростають до 95% і 82% відповідно.

Водночас є значні розбіжності між партіями:

Серед республіканців і прихильників Республіканської партії:

  • 75% схвалюють роботу Трампа.
  • 78% підтримують скорочення уряду.
  • 70% підтримують підвищення мит.
  • 78% підтримують скасування DEI (політик різноманіття, рівності й інклюзії).

Серед демократів і прихильників Демократичної партії:

  • 93% не схвалюють роботу Трампа.
  • 89% проти скорочення уряду.
  • 90% проти мит.
  • 86% проти скасування DEI.


Рейтинг Трампа відстає від його попередників

Рейтинг Трампа б’є антирекорди серед його попередників – опитування фото 1
скріншот

Дослідження Pew Research Center показало, що рейтинг схвалення роботи президента Дональда Трампа значно нижче, ніж у інших президентів США на аналогічному етапі їхніх каденцій.

Порівняння рейтингів Трампа з іншими президентами: Його нинішній рейтинг (40%) подібний до рівня в перший термін, але нижчий, ніж у більшості його попередників. Єдиний виняток – Білл Клінтон (49% у 1993 році). Для порівняння, у квітні 2021 року рейтинг Джо Байдена становив 59%, але до вересня впав до 44%.

Що подобається/не подобається американцям у діях адміністрації Трампа:

  • 20% згадують імміграційну політику як найкращу сторону, включаючи 7%, які підтримують депортації.
  • Проте 11% також називають імміграцію найгіршою частиною.
  • 22% незадоволені стилем управління, називаючи його «безтурботним» або навіть «диктаторським».
  • 11% навпаки хвалять за «виконання обіцянок».

Ставлення до урізання бюджету:

  • 59% вважають, що скорочення проводяться без належної обережності.
  • 51% кажуть, що скорочення погіршать роботу уряду.
  • 48% вважають, що це коштуватиме країні більше в довгостроковій перспективі.

Економіка та зовнішня політика:

  • 45% очікують погіршення економіки впродовж наступного року (раніше – 37%).
  • Довіра до Трампа щодо економіки знизилася до 45%, хоча це вище, ніж було у Байдена.
  • 48% вважають, що Трамп добре справляється з імміграцією.
  • 50% кажуть, що його політика послаблює міжнародні позиції США, 38% вважають навпаки.

Погляди на партії: Республіканська партія зараз має кращу репутацію, ніж Демократична: 43% позитивно ставляться до неї, тоді як до демократів – лише 38%.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Росія нібито готова до укладення мирної угоди, і тепер справа за Україною.

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Теги: соцопитування США Дональд Трамп

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