Рейтинг Трампа б’є антирекорди серед його попередників – опитування
Рейтинг Трампа падає: більшість американців не схвалює ключові дії президента та його адміністрації
Дослідження Pew Research Center показало, що рейтинг схвалення роботи президента США Дональда Трампа знизився до 40% на тлі наближення 100 днів його другого терміну. Це на 7% менше порівняно з лютим. Більшість американців висловлюють незадоволення ключовими політичними діями адміністрації Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Pew.
Як зазначили у центрі, опитування проводилося з 7 по 13 квітня 2025 року серед 3589 дорослих громадян США. Дослідження також показало, що більшість американців (78%) вважають, що адміністрація Трампа повинна припинити свою діяльність, якщо федеральний суд визнає їх незаконними. Ця думка є переважно двопартійною.
Лише 40% американців схвалюють роботу Дональда Трампа як президента – це на 7 процентних пунктів менше, ніж у лютому. Попри високу підтримку серед найвідданіших прихильників, деякі ключові дії Трампа отримують більше негативних відгуків:
- 59% не схвалюють підвищення мит, 39% підтримують.
- 55% не підтримують скорочення витрат у федеральних відомствах, 44% схвалюють.
Це опитування проводилося після оголошення 2 квітня про нові мита майже на всіх торговельних партнерів США. Хоча 9 квітня Трамп призупинив більшість мит (окрім Китаю), думки американців залишилися майже незмінними.
78% американців (включаючи 91% демократів і 65% республіканців) вважають, що адміністрація Трампа повинна припинити свою діяльність, якщо федеральний суд визнає її незаконною. Якщо рішення ухвалить Верховний суд, ці цифри зростають до 95% і 82% відповідно.
Водночас є значні розбіжності між партіями:
Серед республіканців і прихильників Республіканської партії:
- 75% схвалюють роботу Трампа.
- 78% підтримують скорочення уряду.
- 70% підтримують підвищення мит.
- 78% підтримують скасування DEI (політик різноманіття, рівності й інклюзії).
Серед демократів і прихильників Демократичної партії:
- 93% не схвалюють роботу Трампа.
- 89% проти скорочення уряду.
- 90% проти мит.
- 86% проти скасування DEI.
Рейтинг Трампа відстає від його попередників
Дослідження Pew Research Center показало, що рейтинг схвалення роботи президента Дональда Трампа значно нижче, ніж у інших президентів США на аналогічному етапі їхніх каденцій.
Порівняння рейтингів Трампа з іншими президентами: Його нинішній рейтинг (40%) подібний до рівня в перший термін, але нижчий, ніж у більшості його попередників. Єдиний виняток – Білл Клінтон (49% у 1993 році). Для порівняння, у квітні 2021 року рейтинг Джо Байдена становив 59%, але до вересня впав до 44%.
Що подобається/не подобається американцям у діях адміністрації Трампа:
- 20% згадують імміграційну політику як найкращу сторону, включаючи 7%, які підтримують депортації.
- Проте 11% також називають імміграцію найгіршою частиною.
- 22% незадоволені стилем управління, називаючи його «безтурботним» або навіть «диктаторським».
- 11% навпаки хвалять за «виконання обіцянок».
Ставлення до урізання бюджету:
- 59% вважають, що скорочення проводяться без належної обережності.
- 51% кажуть, що скорочення погіршать роботу уряду.
- 48% вважають, що це коштуватиме країні більше в довгостроковій перспективі.
Економіка та зовнішня політика:
- 45% очікують погіршення економіки впродовж наступного року (раніше – 37%).
- Довіра до Трампа щодо економіки знизилася до 45%, хоча це вище, ніж було у Байдена.
- 48% вважають, що Трамп добре справляється з імміграцією.
- 50% кажуть, що його політика послаблює міжнародні позиції США, 38% вважають навпаки.
Погляди на партії: Республіканська партія зараз має кращу репутацію, ніж Демократична: 43% позитивно ставляться до неї, тоді як до демократів – лише 38%.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Росія нібито готова до укладення мирної угоди, і тепер справа за Україною.
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