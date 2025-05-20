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Більшість американців вважає, що Трамп м’який з Путіним

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Більшість американців вважає, що Трамп м’який з Путіним
Майже 60% американців вважають, що Трамп недостатньо жорсткий з Путіним
фото: АА

66% американців вважають, що Путін грає в ігри та затягує США та Захід у глухий кут

59% американських виборців вважають, що президент США Дональд Трамп був недостатньо жорстким у відносинах з російським диктатором Путіним і росіянами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на результати опитування Harvard CAPS/Harris Poll.

Зокрема, 66% американців вважають, що Путін грає в ігри та затягує США та Захід у глухий кут. Водночас 62% виборців вважають, що президент України Володимир Зеленський справді хоче закінчити війну.

Втім американці розділилися щодо того, чи задоволені вони переговорами Трампа між Україною та Росією: 79% республіканців задоволені, 76% демократів і 55% незалежних не задоволені.

Раніше повідомлялося, що американців, які вважають Росію ворогом, поменшало. Відсоток таких громадян впав до найнижчого рівня з початку вторгнення РФ в Україну. 

Нагадаємо, що американці, зокрема деякі республіканці, дедалі більше втрачають віру в Дональда Трампа з низки ключових питань. Це показало опитування. Зокрема, більшість респондентів описали другий термін Трампа у Білому домі як «лякаючий».

 

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Теги: соцопитування Дональд Трамп путін США

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